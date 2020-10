Duży wzrost liczby nowych zakażeń w Polsce. "Musimy bardzo szybko reagować"

"Czas nauki się skończył. Teraz mamy egzamin"

Doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, powiedział w TVN24, że "jest eskalacja pandemii, bardzo duże wzrosty". - Wzorce matematyczne i my, eksperci, mówiliśmy, że tak będzie. To nie jest nic zaskakującego, ale zaskakujący jest fakt - i tak jest na całym świecie - że zaczynamy sobie powolutku z tym nie radzić - dodał.

Jak mówił Sutkowski, "czas nauki się skończył". - Teraz mamy egzamin i musimy go zdać. To nie jest czas, by narzekać. To jest czas na działanie - podkreślał. Jego zdaniem "musimy teraz wdrożyć takie metody jak: konsekwencja, kontrola i kary".