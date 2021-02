"W każdym województwie mobilny TIR z naczepą, który 15 minut po dojechaniu może rozpocząć szczepienia"

W czwartek premier Mateusz Morawiecki odwiedził prototyp mobilnego punktu szczepień przeciwko COVID-19. Został on skonstruowany na bazie kontenera morskiego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie. - W każdym województwie będzie mobilny punkt szczepień, punkty te powinny być gotowe za półtora miesiąca - poinformował w czwartek w Krakowie szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk.

Na konferencji, podczas której towarzyszył premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk przypomniał, że w Polsce każdego dnia ponad 6 tysięcy punktów wykonuje szczepienia. - Jedyne co nas ogranicza, to jest liczba szczepionek, ale miejmy nadzieję, że w drugim kwartale to się zmieni - powiedział.