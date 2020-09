Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

Ministerstwo Zdrowia informuje o śmierci kolejnych 23 osób chorych na COVID-19. Pacjenci byli w wieku od 44 do 94 lat. ZOBACZ >> Co wiemy o osobach, które zmarły na COVID-19

Koronawirus - mapa zakażeń

Według komunikatów przekazanych w piątek przez Ministerstwo Zdrowia: - potwierdzono w sumie 84 396 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, - zmarło 2392 osób, - 1995 "łóżek COVID-19" w szpitalach jest zajętych (+ 32 w stosunku do dnia poprzedniego), - 96 respiratorów jest wykorzystywanych (+5 w stosunku do dnia poprzedniego), - 137 023 osób jest objętych kwarantanną (+ 11 803 w stosunku do dnia poprzedniego), - 12 937 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym (+ 1848 w stosunku do dnia poprzedniego), - 66 740 osób wyzdrowiało (+482w stosunku do dnia poprzedniego).