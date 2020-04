Minister zdrowia: do domów pomocy społecznej trafi więcej maseczek

Maseczki trafią do domów pomocy społecznej w większej ilości. Myślę, że dzięki temu osoby tam przebywające zostaną ochronione - powiedział w czwartek minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Szef resortu zdrowia był pytany podczas czwartkowej konferencji o plany wsparcia dla domów pomocy społecznej (DPS). - Domy pomocy społecznej są niezwykle wrażliwym miejscem, gdzie osoby są szczególnie narażone na powikłania związane z COVID-em i przekazaliśmy do dyspozycji wojewodów duże transporty maseczek - powiedział minister.

- Rozmawialiśmy także z panią minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleną Maląg o tym, żeby ten nadzór nad DPS-ami był jeszcze bardziej szczególny. Żeby zalecenia, które skierowała tam pani minister i które my również skierowaliśmy poprzez zasady inspekcji sanitarnej o noszeniu maseczek w DPS-ach, były przestrzegane - mówił. Dodał, że "maseczki trafią do DPS-ów w większej ilości".

Jak zaznaczył, że każda osoba przebywająca w DPS , która będzie miała podejrzenie koronawirusa, powinna zostać przeniesiona do szpitala i powinien być wykonany u niej test. - Mam nadzieję, że tak to wszędzie się odbywa i będzie się odbywało - dodał.

Zakażenia koronawirusem w domach pomocy społecznej

Już w kilkunastu domach opieki stwierdzono zakażenia koronwirusem. To m.in. placówki w Koszęcinie i Bytomiu (woj. śląskie), Warszawie, Niedabylu (woj. mazowieckie), Jakubowicach (woj. opolskie), Drzewicy (woj. łódzkie) i w Psarach (woj. wielkopolskie).

20 milionów złotych na wsparcie powiatów

- Doskonale rozumiemy sytuację, w jakiej znaleźli się mieszkańcy i pracownicy domów pomocy społecznej ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa, dlatego troszczymy się o to, by jak najszybciej wróciła do normy oraz żeby życie i zdrowie wszystkich nie było zagrożone - dodała.