Msza w telewizji? Kardynał Nycz: człowiek starszy roztropnie zdecyduje

Msze święte w Polsce nie są odwoływane w związku z ryzykiem zarażenia się koronawirusem, ale arcybiskup kardynał Kazimierz Nycz podkreśla, że wierni powinni kierować się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem. Zachęca by osoby starsze przez jakiś czas zrezygnowały z uczęszczania do kościołów. - W sposób roztropny i mądry zdecyduje, że będzie przez jakiś czas oglądał mszę świętą w telewizji lub uczestniczył we mszy świętej radiowej - zwrócił uwagę metropolita warszawski.