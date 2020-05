Jak zachować się przy luzowaniu restrykcji? "Najprostsza reguła to zachowywać się tak, jakby reguły obowiązywały"

Dla niektórych może to być sygnał, że życie wraca do normy. Nic bardziej mylnego - nadal najważniejsze są zasady bezpieczeństwa. Lekarze podkreślają, by robić wszystko z głową, ostrożnie i podpowiadają jak należy się zachować. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Na ten moment czekało wiele osób - od przyszłego tygodnia będą otwarte centra handlowe, hotele, muzea czy przedszkola, które zamknięto w związku z pandemią Covid-19. W Polsce wraca życie, ale z przestrzeni publicznej trzeba korzystać z głową, żeby znowu nie trzeba było wrócić do surowych restrykcji. Mimo większej swobody w wychodzeniu na zewnątrz, wyjścia nie są dla wszystkich. - Osoby chore i starsze powinny niestety w dalszym ciągu ograniczać kontakty z otoczeniem jak najbardziej, ponieważ epidemia jest i jest to faktem – mówi prof. Krzysztof Simon, dolnośląski konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych. Dlatego poza domem wciąż obowiązuje nakaz trzymania dystansu i zakrywania twarzy. Przy każdej okazji zaleca się mycie rąk. Należy pamiętać, że jednorazowe środki ochrony są tylko na raz.

Mimo zmian w dostępie do handlu i usług, wyprawy do miasta niezmiennie powinny wynikać z konieczności załatwienia najważniejszych spraw i lepiej nie załatwiać ich hurtowo. Prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego zwraca uwagę, że "jeśli wybierzemy opcję taką, że idziemy najpierw na siłownię, potem do fryzjera i później jeszcze udajemy się do restauracji, to zwiększamy ryzyko kontaktu z osobami potencjalnie zakażonymi". - Więc wybierajmy tylko jedno miejsce z przestrzeni publicznej – przekonuje.