Dworczyk: dziś informacja o szczepieniach nastolatków

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk poinformował, że we wtorek razem z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim oraz ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem przekażą informacje dotyczące szczepień dzieci w wieku 12-15 lat.

- Dzisiaj w godzinach południowych razem z ministrem Niedzielskim i ministrem Czarnkiem przekażemy informację o tych wszystkich kwestiach związanych ze szczepieniami dzieci między 12. a 15. rokiem życia - poinformował na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk.

Grzesiowski: szczepienie dzieci to bardzo ważny element prewencji kolejnej fali

Zatwierdzone przez EMA

Wniosek o rozszerzenie stosowania szczepionki Pfizer/BioNTech przeciw COVID-19 na dzieci w wieku od 12 do 15 lat Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła w ubiegły piątek. W poniedziałek na profilu @szczepimysie na Twitterze poinformowano, że na posiedzeniu Rady Medycznej przy premierze została przyjęta rekomendacja o szczepieniu dzieci wieku od 12 do 15 lat. "Rada rekomenduje szczepienia przeciw COVID-19 osób od 12. do 15. roku życia preparatem Comirnaty" – napisano.