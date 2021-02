"Jesteśmy na progu tej burzy i oczekujemy na pierwszy grzmot"

Jesteśmy na takim etapie, który odczuwamy jako "cisza przed burzą" - powiedział doktor Tomasz Karauda ze Szpitala Uniwersyteckiego im. Norberta Barlickiego w Łodzi. W rozmowie z TVN24 mówił też o hejcie, z jakim spotykają się lekarze i eksperci zachęcający do szczepień oraz stosowania się do restrykcji. - Pojawia się mnóstwo obraźliwych wiadomości, mimo tego, że człowiek z całym sercem podchodzi i stara się zachęcać do prozdrowotnych działań - wskazywał.

W porównaniu do zeszłego tygodnia (sobota, 13 lutego) liczba nowych dziennych zakażeń wzrosła o niecałe dwa tysiące (6586 do 8510). Od kilku dni znacząco wzrasta też średnia liczba zakażeń z ostatnich siedmiu dni - od poniedziałku wzrosła o ponad 1300.

Dr Karauda: jesteśmy troszeczkę na takim etapie, który odczuwamy jako "cisza przed burzą"

- My mieliśmy zawsze pełne obłożenie i to pełne obłożenie jest, ale coraz więcej tych ludzi w obrębie szpitalnego oddziału ratunkowego się pojawia, więc obserwujemy ten wzrost - dodał.

"Pojawia się mnóstwo obraźliwych wiadomości, mimo tego, że człowiek z całym sercem podchodzi"

Jak wskazywał, "pojawia się mnóstwo obraźliwych wiadomości, mimo tego, że człowiek z całym sercem podchodzi i stara się zachęcać do prozdrowotnych działań, do szczepień".

Minister o nowych zakażeniach

- Dzisiaj mamy dokładnie 8,5 tys. nowych zakażeń, to jest o 200 mniej niż wczoraj, ale tak jak mówiłem, trzeba to odnosić do poprzedniego tygodnia. Tutaj utrzymuje się ta wysoka różnica, bo to jest różnica rzędu 2 tysięcy przypadków. Już nie mówimy o jakichś kilkudziesięciu, kilkuset przypadkach więcej, ale o skali powyżej tysiąca - zauważył szef MZ na antenie Radia Zet.