Barbara Nowacka i Jan Maria Jackowski o sytuacji epidemicznej

czytaj dalej

"Dziękuję Państwu serdecznie za cały wysiłek i trud włożony w leczenie mnie i opiekę nade mną" - czytamy w liście do pracowników ochrony zdrowia opublikowanym w mediach społecznościowych. Podano, że napisał go pacjent, który "właśnie został wypisany z oddziału Covidowego". "Do czasu zachorowania nie zdawałem sobie sprawy, ile to zachodu, trudu i nakładów pracy i finansowych potrzeba, aby można było się mną zająć. Będę Państwu wdzięczny do końca życia i będę się regularnie szczepił" - napisał autor podziękowań.