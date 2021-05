"Nie wykorzystaliśmy tego ponad roku na stworzenie służb, które byłyby zdolne do tłumienia epidemii"

Sośnierz: to jest domena rządu

Zauważył, iż "na to, że się fala pojawi, wpływ poszczególnych krajów jest niewielki". - Natomiast jak wysoko sięgnie ta fala, to już jest domena rządu - zaznaczył Sośnierz. - Tu nie mamy się czym popisać - dodał.

Według niego w trzeciej fali zakażeń "sięgaliśmy światowych rekordów, jeśli chodzi o umieralność". - Bo ile osób zachorowało, to my nigdy tak naprawdę nie wiemy - stwierdził Sośnierz.

"Myśmy tę epidemię bardzo intensywnie przechorowali"

Sośnierz zadeklarował, że wierzy w to, iż w wakacje osiągniemy odporność zbiorową na koronawirusa. - Dlatego, że po prostu myśmy tę epidemię bardzo intensywnie przechorowali, a do tego dokładają się szczepienia i dobrze - mówił.

Jego zdaniem osoby, które przechorowały COVID-19 albo zostały zaszczepione, a więc posiadają odporność, tworzą "naprawdę dużą populację". - Na pewno jest to kilkanaście milionów ludzi, być może zbliżamy się do połowy populacji - ocenił.

Sośnierz: brak aktywnej walki z epidemią spowodował, że fale były bardzo wysokie

Sośnierz zwrócił uwagę, że "druga i trzecia fala dotyczyła również Europy". - Trudno być tak zadufanym, że to polskie dzieci spowodowały drugą, a potem trzecią falę epidemii w Polsce. Oczywiście, one mogły to przyspieszyć - ocenił.

"Zawiedzione nadzieje na poprawę sytuacji w Polsce"

Sośnierz: Kiedy już nie wiadomo, jak zatrzymać krytykę, to szukamy haków. To nie tak powinno być TVN24

Poseł powiedział, że kiedyś był "ofiarą dwóch procesów sądowych, które były tylko na zapotrzebowanie polityczne". - Szukanie różnych haków to są metody, które są odległe od mnie i przykre, kiedy widzę, że znów takie elementy wracają. To już było, trochę już lat w tej polityce funkcjonuję, i żałuję, że deja vu swoiste co jakiś czas się pojawia, że te same metody - mówił dalej gość TVN24.