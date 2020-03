Czy pracodawca ma prawo zatrzymać pracownika w biurze pomimo możliwości pracy zdalnej? "Koronawirus. Raport"

W programie "Koronawirus. Raport" w TVN24 specjaliści odpowiadają na wasze pytania dotyczące koronawirusa. W piątek gościem był doktor Artur Rycak adwokat z Kancelarii Prawa Pracy i HR.

Czy korporacje mają prawo trzymać pracowników w biurze, mimo że byłaby możliwość pracy z domu? Nie pozwalają tego robić tylko dlatego, że boją się o dane firmy. Paula

Doktor Artur Rycak: Ustawodawca nie dał obowiązku pracodawcy, żeby zamykać firmę. Dał prawo, żeby zlecić pracę zdalną. Pracodawca ma ocenić realnie sytuację, czy zagraża ona zdrowiu i życiu pracowników. Ma prawo wysłać pracowników do pracy zdalnej, ale nie ma takiego obowiązku.

Prowadzę działalność jednoosobową. Miałem i będę miał zlecenia, ale utraciłem w lutym płynność finansową w związku z wirusem. Co robić z ZUS, podatkami, kredytami? Czy te instytucje są w stanie pomóc i jak? Leszek

Jeżeli ktoś ma problemy ze skutkami ZUS-u, może je zapłacić trochę później. Myślę, że w tej sytuacji ZUS nie będzie szczególnie uciążliwy. Jeżeli ktoś ma problem z podatkami – do tego są szczególne sytuacje i prawne instytucje, takie jak czynny żal i inne. Można z nich skorzystać. Rząd nie wprowadził żadnych nowych instytucji. Korzystamy z ogólnodostępnych przepisów prawnych, które pozwalają na odroczenie płatności różnych obciążeń publiczno-prawnych.

Za dwa tygodnie mam planowany wyjazd służbowy do dużego zakładu we Wrocławiu, gdzie 90 procent osób pracujących to obywatele Korei Południowej. Czy mam prawo prosić pracodawcę o odwołanie mojej delegacji w to miejsce? Jarosław

Pracownik ma prawo o to poprosić, ale pracodawca nie ma obowiązku nie wysyłać go na tę delegację. To jest decyzja pracodawcy, który musi rozważyć, czy jest jakieś bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracownika.

Czy przy kwalifikacji do wypłaty zasiłku ze specustawy dla rodziców dzieci do 8 lat patrzy się na dokładną datę urodzin, czy rocznik? Olcia

Patrzy się na dokładną datę urodzin dziecka. Jeżeli ktoś otrzyma prawo do zasiłku opiekuńczego na przykład na okres do 15 kwietnia, a dziecko skończy 8 lat dokładnie 7 kwietnia, to do 7 kwietnia będzie ten zasiłek płacony.

Jestem lekarzem, czy mogę otrzymać nakaz pracy w szpitalu? Paweł

Tak, można taki nakaz otrzymać. Jest artykuł w ustawie o zwalczaniu i zapobieganiu chorób zakaźnych, który przewiduje, że każda osoba, która wykonuje zawód medyczny, a także osoba zatrudniona w zakładzie leczniczym, może otrzymać od wojewody nakaz pracy do trzech miesięcy.

