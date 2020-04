Czy osoby w podeszłym wieku mogą chorować na COVID-19 bezobjawowo? Odpowiada "Koronawirus. Raport"

Czy dawcy krwi mają wykonywane badanie w kierunku koronawirusa? Czy osoby w podeszłym wieku mogą mieć koronawirusa bezobjawowo? Czy jest jakaś procedura na potwierdzenie post factum, że ktoś przeszedł już zakażenie koronawirusem, nawet nie wiedząc o tym? Na te i inne pytania odpowiadał w programie "Koronawirus. Raport" w TVN24 dr n. med. Piotr Gryglas, specjalista chorób zakaźnych, internista i kardiolog.

We wtorek w Polsce potwierdzono 270 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało także o śmierci kolejnych 18 osób, tym samym liczba zmarłych wzrosła do 263. Jak podał resort zdrowia, większość z nich cierpiała na inne schorzenia. Łączny bilans od początku epidemii to 7202 osoby, u których potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2.

"Koronawirus. Raport" codziennie odpowiada na pytania, które otrzymujemy na Kontakt 24. Wiele z nich dotyczy kwestii zdrowotnych związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz wpływem epidemii COVID-19 na nasze codzienne funkcjonowanie. We wtorek zaprezentowaliśmy je dr. n. med. Piotrowi Gryglasowi, specjaliście chorób zakaźnych, interniście i kardiologowi.

Co roku wiosną mam nasilenie alergii. Od kataru często robi mi się też kaszel. Skąd wiedzieć, czy to nasilenie alergii, czy koronawirus? Daria

Dr n. med. Piotr Gryglas: Czasami odróżnienie tych objawów może być trudne. Przestrzegamy panią Darię, że powinna bardzo dobrze leczyć alergię. Powinna zgłosić się do swojego alergologa i wyprzedzać leczeniem wystąpienie objawów. Oczywiście jest to choroba - tak jak u pani Darii - występująca sezonowo, więcej objawy mogą się jej kojarzyć z danym sezonem pylenia danej rośliny i objawami alergicznymi. Pamiętajmy, że jeżeli już doprowadzimy do objawów alergicznych, błona śluzowa górnych dróg oddechowych jest rozpulchniona, jest podatna na wszelkiego rodzaju infekcje, dlatego powinniśmy przede wszystkim doprowadzić do zaleczenia alergii. To dla nas jest najważniejsze. Natomiast infekcja koronawirusowa może przebiegać czasami z wysiękiem wydzieliny z błon śluzowych górnych dróg oddechowych, ale zazwyczaj przebiega ze stanem podgorączkowym, trwa ewidentnie krócej niż objawy alergii. Często (infekcji koronawirusowej - red.) towarzyszą objawy rozbicia, bóle mięśni, bóle stawów. Myślę, że pani Daria nie będzie miała trudności z rozróżnieniem tych objawów.

Wykryto u mnie guza piersi. To zmiana łagodna, lecz onkolog dał skierowanie na zabieg. Czy szpital ma prawo odmówić mi ustalenia terminu? Iśka

Nie, nie powinien odmówić. Planowe zabiegi zostały w chwili obecnej wstrzymane i terminowo przesunięte. Szpital jak najbardziej powinien ustalić taki termin i umówić się z pacjentką, co do ewentualnego zabiegu, że zostanie na przykład powiadomiona telefonicznie. Tu jest zdiagnozowana zmiana łagodna. Rozumiem, że pacjentka może poczekać na planowy zabieg. Zupełnie inaczej byłoby, gdyby to była zmiana złośliwa, niebezpieczna, wymagająca natychmiastowej czy bardzo pilnej interwencji. Wówczas takie zabiegi są wykonywane. Nie wyobrażam sobie szpitala, który nie udzieliłby pomocy.

Czy osoby w podeszłym wieku (70+) mogą mieć koronawirusa bezobjawowo? Waldek

Oczywiście. 80 proc. pacjentów choruje skąpoobjawowo - te objawy są bardzo często znikome albo bardzo niewielkie. W tym procencie także znajdują się osoby po 70. roku życia. Zdarza się tak, że te osoby mogą przechodzić chorobę bezobjawowo, czy szczęśliwie dla danej osoby - bez poważnych konsekwencji. Pamiętajmy jednak, że osoby starsze generalnie - z racji wieku i często gorszej odporności oraz często chorób współistniejących - są narażone na gorszy przebieg choroby. Nie liczmy na to, że nam się uda i my się nie zakazimy. Bądźmy ostrożni w każdym wieku.

W grudniu byliśmy z rodziną w Gambii i przyjmowaliśmy leki przeciwko malarii. Czy to znaczy, że jesteśmy chronieni? Anna

Niestety nie. Absolutnie nie. Przy tej okazji warto podkreślić, że absolutnie nie stosujmy żadnych terapii antywirusowych, czy jakie przyjdą nam do głowy, bez konsultacji z lekarzem. Otóż leczeniem choroby COVID-19 zajmują się specjaliści chorób zakaźnych, czasami lekarze chorób wewnętrznych, pulmonolodzy. Zostawmy specjalistom leczenie, które jest skomplikowane, pewne procedury muszą być zachowane. Nie róbmy tego na własną rękę.

Czy po umyciu rąk, trzeba zamykać kran ręcznikiem papierowym lub łokciem? Czy zamknięcie dłonią, może ponownie nanieść na niego bakterie? Tomasz

Ostrożności nigdy za wiele. Jeśli mamy kran, który możemy zamknąć łokciem, to róbmy to.

Czy wszyscy muszą przechorować koronawirusa: objawowo lub bezobjawowo? Przecież np. na grypę nie chorują wszyscy. Anna

Mamy nadzieję, że nie wszyscy przechorujemy, dlatego tak skrupulatnie się izolujemy. Oczywiście lekarze, pracownicy medyczni są bardziej narażeni - to wszyscy wiemy. Natomiast, po to jest ta izolacja, żeby nie wszyscy zachorowali. Nigdy nie możemy powiedzieć, kto i jak będzie chorować. Staramy się, żeby tych pacjentów, którzy ciężko chorują, u których choroba przebiega źle - a jest ich ponad 14 procent i ten odsetek jest na tyle duży, że nikomu tego nie życzymy. I to robimy po to, żeby było jak najmniej osób, które się zakaziły i chorowały.

Czy jest jakaś procedura na potwierdzenie post factum, że ktoś przeszedł już zakażenie koronawirusem, nawet nie wiedząc o tym? Grzegorz

Tak, oczywiście, są to procedury serologiczne. Możemy oznaczać przeciwciała, które organizm wytworzył przeciwko koronawirusowi. Obecność takich przeciwciał nam mówi, że chory miał kontakt z wirusem, że najprawdopodobniej przechorował i wytworzył przeciwciała. Tutaj przyglądamy się jednak cały czas sytuacji epidemicznej z uwagi na to, że są doniesienia z różnych ośrodków, że niektóre osoby mogą nie wytworzyć tych przeciwciał po przechorowaniu. To wymaga potwierdzenia, ale coraz więcej jest takich doniesień, że są takie osoby i może to wynikać z wielu różnych względów. Zatem nie zawsze taki test może nas wiarygodnie poinformować, że jesteśmy bezpieczni i jesteśmy wolni od zakażenia.

Coraz więcej producentów dostarcza takie testy. One są dostępne. Coraz więcej szpitali i przychodni je zakupuje. To będzie miało bardzo ważne znaczenie po przejściu epidemii, gdyż będzie można określić, jaki odsetek pacjentów przechorował bezobjawowo. Są one wykonywane, ale o konieczności wskazania takiego testu zawsze decyduje lekarz.

Czy jest sens ćwiczyć w domu i na wszelki wypadek wzmacniać płuca za pomocą tzw. dmuchawki? Czy to pomoże w razie choroby? Izabella

Zawsze jest sens ćwiczyć. Każda aktywność fizyczna w domu przy otwartym oknie, jest zawsze elementem podnoszącym kondycję naszego organizmu. Natomiast pani pyta o tak zwaną rehabilitację oddechową, która czasami jest wykonywana u pacjentów z zapaleniem płuc, z chorobami przewlekłymi płuc. Na zapas takie ćwiczenie płuc w tym wypadku chyba nie ochroni nas przed infekcją i nie spowoduje lżejszego przebiegu choroby, jeżeli już by do tego doszło. Ćwiczenia fizyczne i oddechowe mają znaczenie dla naszej kondycji, natomiast żeby miały nas profilaktycznie ochronić czy spowodować, że będziemy lekko chorować - raczej nie.

Czy dawcy krwi mają wykonywane badanie w kierunku koronawirusa? Kaka

Nie ma takiej konieczności. W stacji krwiodawstwa nie wykonuje się badań w kierunku SARS-CoV-2. Każdy z dawców musi siebie obserwować i musi zdawać sobie sprawę, czy niedawno czy w chwili obecnej ma objawy sugerujące infekcję. Jeżeli takie są, to absolutnie nie idziemy do stacji krwiodawstwa oddać krew. Zresztą po badaniu lekarz nie zakwalifikowałby pacjenta do oddania krwi. Dawca musi być zdrowy.

W samolocie, którym wróciłem do Polski był zakażony pasażer. Czy powinienem przedłużyć kwarantannę i unikać kontaktu z bliskimi? Jacek

Oczywiście. Niestety wirus przenosi się drogą kropelkową, jest wysoce zakaźny i prawdopodobieństwo, że po takim kontakcie mogliśmy się zakazić jest bardzo wysokie. Dlatego autokwarantanna, pomiary temperatury dwa razy dziennie są konieczne. I to minimum 14 dni należy się obserwować, czy nie wystąpią objawy infekcji.

