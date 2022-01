Ryszard Terlecki o konwencjach Lewicy i Platformy Obywatelskiej: to jest śmieszne

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) odniósł się w poniedziałek do konwencji Lewicy i kongresu Platformy Obywatelskiej, które odbyły się w weekend. Uznał je za "komedie", które "pokazały jeszcze raz, że ani Platforma, ani Lewica nie mają żadnego pomysłu". - Lewica w kółko powtarza, że wszyscy powinni przymusowo być szczepieni - stwierdził. Platformie zarzucił zaś, że cały jej program to "hasła antypisowskie".

W sobotę w Warszawie na konwencji Lewica przedstawiła swój plan pod hasłem "Recepta dla Polski". W Błoniu w weekend odbył się natomiast dwudniowy kongres Platformy Obywatelskiej pod hasłem "Odporna Polska". Do tych spotkań nawiązał w poniedziałek podczas briefingu w Sejmie wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Terlecki: to jest śmieszne

- Platforma, podobnie jak większość opozycji, co zresztą też Lewica pokazała, nie ma żadnego pomysłu na przyszłość. Właściwie jedyny programowy element tego wystąpienia to była druga rewaloryzacja emerytur w ciągu roku - powiedział Terlecki. - My pamiętamy, ile emeryci dostawali za rządów PO, moja mama emerytka dostała wtedy sześć złotych. To są śmieszne obietnice Tuska, tym bardziej, że nie ma żadnego wpływu, czy będą i jakie będą tego typu rewaloryzacje - mówił szef klubu PiS.

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska dodała, że "emeryci doskonale pamiętają, jak wyglądała ich sytuacja za rządów PO-PSL, a jak znacząco poprawiła się dzisiaj".

- Sobotnie komedie pokazały jeszcze raz, że ani Platforma, ani Lewica nie mają żadnego pomysłu - stwierdził Terlecki. - Lewica w kółko powtarza, że wszyscy powinni przymusowo być szczepieni, nie wiem, przez policję czy wojsko. To jest śmieszne - ocenił.

Terlecki: Lewica w kółko powtarza, że wszyscy powinni przymusowo być szczepieni, nie wiem, przez policję czy wojsko. To jest śmieszne TVN24

Dodał, że "Platforma nic nie mówi, tylko na wymiętej kartce papieru Tusk spisuje jakieś hasła antypisowskie i właściwie do tego się sprowadza cały program Platformy".

Spotkania partii opozycyjnych

Jak mówili na konwencji Lewicy jej liderzy, "zamiast walczyć z pandemią, rządzący walczą o władzę". Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń przekonywali, że w imię utrzymania "kruchej większości w Sejmie" rząd słucha ludzi, którzy twierdzą, że jak ktoś szczepi się na COVID-19, to ma chipa". Czarzasty przypomniał, że na początku grudnia Lewica złożyła projekt ustawy o obowiązkowych, ale nie przymusowych szczepieniach.

Czarzasty do premiera: słucha pan szaleńców tvn24

Podczas kongresu PO politycy i eksperci mówili m.in. o pomysłach na reformę służby zdrowia i systemu podatkowego. Lider partii Donald Tusk poinformował, że PO złoży w trybie natychmiastowym projekt ustawy, "który zapewni drugą waloryzację emerytury w tym roku, jeśli inflacja, tak jak sądzimy, przekroczy 10 procent".

- Dogonimy w najbliższych miesiącach PiS, a w dniu wyborów przegonimy PiS. Wierzę, że jesteśmy w stanie to zrobić - mówił.

Tusk: Dostaję sygnały, że nasi partnerzy z innych partii nie chcą zjednoczenia opozycji. My jesteśmy otwarci TVN24

"Na ogół wtedy, gdy chcemy mieć większość, to ją mamy"

Czerwińska i Terlecki mówili też o projekcie nowej ustawy covidowej. W poniedziałek po południu na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia odbędzie się pierwsze czytanie złożonego przez PiS projektu ustawy, który wprowadza m.in. możliwość testowania pracowników pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Projektem ustawy posłowie mają się zająć we wtorek podczas dodatkowego dnia posiedzenia Sejmu.

Terlecki podkreślił, że komisja zbiera się, "żeby przeanalizować zapisy tej ustawy i żeby ona we wtorek trafiła do Sejmu w takim kształcie, w jakim będzie najkorzystniejsza dla tych, którzy oczekują jakichś działań antycovidowych". - Jeszcze nie znamy ostatecznego kształtu tej ustawy. Spokojnie. Poczekajmy na posiedzenie komisji - powiedział wicemarszałek, pytany, czy PiS będzie się "upierać" przy zapisie przewidującym możliwość domagania się zapłaty świadczenia odszkodowawczego za zakażenie. Jak dodał PiS zapewne zgłosi do projektu poprawki. Podkreślił też, że w klubie nie będzie dyscypliny ws. głosowania nad tymi rozwiązaniami.

Profesor Fal o projekcie nowej ustawy covidowej TVN24

Zapytany o większość w PiS, Terlecki odparł: "Na ogół wtedy, gdy chcemy mieć większość, to ją mamy". Na uwagę, że nie było jej przy ustawie ws. weryfikacji covidowej, odpowiedział: "po różnych analizach i namyśle zdecydowaliśmy o innym kształcie tej ustawy".

Terlecki o projekcie ustawy covidowej: staramy się wypośrodkować, żeby była do przyjęcia przez różne strony

Szef klubu PiS był także pytany, czy poparłby pomysł 15 tysięcy złotych odszkodowania za zakażenie w miejscu pracy, bo jak udowodnić, że się zaraził np. od obecnej na briefingu Anity Czerwińskiej lub dziennikarki, która zadawała to pytanie. - Pani Anity Czerwińskiej nie skarżyłbym, a co do pani bym się zastanowił - ironizował.

Anita Czerwińska i Ryszard Terlecki TVN24

- Drugi wątek, który będzie analizowany, to jest to 48 godzin - mówił Terlecki. Chodzi o przepis, że pracodawca może żądać od pracownika, w terminie wyznaczonym z wyprzedzeniem nie krótszym niż 48 godzin, nie częściej niż raz w tygodniu, podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem. - To też nasi lekarze kwestionują, albo powątpiewają, czy taki przedział czasu jest możliwy do wykonania tych badań - przyznał wicemarszałek.

Jak stwierdził, "znaczna część społeczeństwa nie jest za tym, żeby wprowadzać jakieś formy przymusu". - Dlatego staramy się wypośrodkować taką linię, żeby była do przyjęcia zarówno przez tych, którzy są przeciwko szczepieniom, jak i tych, którzy są za szczepieniami. My oczywiście jesteśmy za szczepieniami i będziemy bardzo energicznie do tego namawiać, żeby szczepić, ale musimy brać pod uwagę rzeczywistość taką, jaka jest - dodał.

Czerwińska podkreśliła, że nie ma jednomyślności co do stosowania przepisów dotyczących pandemii. - Jedni zaostrzają bardzo skrajnie, inni są za tym, żeby znieść obostrzenia, żeby znieść status pandemii, więc ta dyskusja trwa na całym świecie i ona trwa również w Polsce - stwierdziła.

Co z Marianem Banasiem

Według wicemarszałka Ryszarda Terleckiego, bardzo możliwe, że na kolejnym posiedzeniu Sejmu dyskutowany będzie wniosek o uchylenie immunitetu prezesa NIK Mariana Banasia.

Autor:pp//rzw

Źródło: TVN24, PAP