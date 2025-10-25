Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Jak my się od dzisiaj nazywamy?". Tusk ogłosił

Konwencja PO
Donald Tusk: jako pierwsi po wielu latach postanowiliśmy nazywać rzeczy po imieniu
Źródło: tvn24
Ludzie dobrzy muszą być zjednoczeni - powiedział premier i przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk podczas sobotniej konwencji Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polska. Ugrupowania zjednoczyły się pod nazwą Koalicja Obywatelska.

W południe w Warszawie ruszyła konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej, na której rozpoczyna się proces tworzenia nowego ugrupowania wraz z Nowoczesną i Inicjatywą Polska.

Zapraszamy do relacji na żywo z przebiegu konwencji PO.

Jako pierwszy głos zabrał premier Donald Tusk. - Mówmy prawdę. Przeciwstawiajmy się złu. Nie dajmy się sterroryzować. Nie pozwólmy, aby Polskę ogarnęła znowu fala kłamstwa, pogardy, nienawiści. Między innymi właśnie po to tu dzisiaj jesteśmy - zaznaczył.

Konwencja PO w Warszawie
Konwencja PO w Warszawie
Źródło: PAP/Paweł Supernak

Tusk: ludzie dobrzy muszą być zjednoczeni

Szef PO odwołał się też do czasu przed wyborami w 2023 roku. - Pierwszymi słowami, które zmobilizowały nasze środowiska polityczne, były te słowa, że więcej nie pozwolimy na to, aby bezkarnie kłamano: o historii, o teraźniejszości, żeby bezkarnie nie pogardzano ludźmi - podkreślił.

- To my powiedzieliśmy głośno, że jesteśmy gotowi zerwać tę kurtynę kłamstw, obłudy, hipokryzji. To my jako pierwsi po wielu latach postanowiliśmy nazywać rzeczy naprawdę po imieniu: korupcję korupcją, kradzież kradzieżą, autorytaryzm autorytaryzmem - wymieniał Tusk.

Jak dodał, właśnie wtedy, nazywając rzeczy po imieniu, udało się "po raz pierwszy zjednoczyć miliony ludzi, po raz pierwszy od wielu lat".

Donald Tusk: chcę powiedzieć kilka słów prawdy
Źródło: TVN24

Tusk zaznaczył, że polityka "to nie jest romantyczny idealizm". - To jest praktyka codziennego dnia, czasami codziennej walki. Tak, dobro musi zwyciężać zło, ale musi być silne. W polityce dla słabych nie ma litości - podkreślił. Dodał, że "ludzie dobrzy muszą być zjednoczeni". 

Główny problem Prawa i Sprawiedliwości

Tusk mówił, że gdyby PiS odzyskał władzę, to fortyfikacje, zapory dronowe, setki kamer, tysiące żołnierzy i straży granicznej wróciłoby na granicy Polski z resztą Europy.

- Nie ma lepszej scenerii, nie ma lepszego tła do tego, o czym my dzisiaj mówimy, będziemy mówić, niż to, co wczoraj popłynęło z ust naszych przeciwników politycznych - mówił Tusk odnosząc się do słów Kaczyńskiego, który w piątek podczas konwencji PiS w Katowicach powiedział, że "Niemcy chcą nam zarabiać państwo. Francuzi razem z nimi".

- Wiem, każdy ma czasami taką pokusę, żeby powiedzieć: co ten Kaczyński chrzani? Nie wiem, coś się staruszkowi pomyliło w głowie, że on widzi we Francji głównego wroga. Ktoś by naprawdę mógł pomyśleć, że coś nie gra. Ale to nie o to chodzi - stwierdził Tusk.

Rozpoczęcie "konwencja zjednoczeniowej" PO, Nowoczesnej i Inicjatywy Polska
Źródło: TVN24

- Można by sądzić, że gdyby oni odzyskali władzę, to właściwie te fortyfikacje, te zapory dronowe, te setki kamer, tysiące żołnierzy i straży granicznej - oni powinni pewnie postawić na granicy Polski z resztą Europy. Tam na Zachodzie, nie na Wschodzie. Przecież tak naprawdę o tym jest ich narracja - ocenił Tusk.

Zdaniem szefa PO, dla polityków PiS "głównym problemem, głównym wrogiem jest Europa, Unia Europejska, Niemcy, Francja". - Wiecie, co to znaczy w praktyce? Dla nich największym problemem jest nasza wolność - dodał Tusk.

Tusk: przeganiamy Japonię

Przewodniczący PO podczas wystąpienia zwrócił uwagę, że w 1980 roku Japonia wydawała się dla Polski szczytem nowoczesności i dobrobytu, czegoś, jak określił Tusk, "co jest właściwie nieosiągalne".

- Czytamy dzisiaj dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego, że właśnie przeganiamy Japonię, jeśli chodzi o dochód narodowy per capita (na mieszkańca - red.) i mamy dzisiaj silne państwo, które jest stawiane za wzór w całej Europie. Mamy suwerenne państwo, mamy coraz powszechniejszy dobrobyt - dodał.

Premier podkreślił, że jeśli Polacy mają wolność, to są gotowi i zdolni do robienia rzeczy "naprawdę wielkich". - Wszystkie międzynarodowe instytucje, obserwatorzy tego, co się dzieje w ekonomii poszczególnych państw, oni nam podpowiadają, jak wyglądają te rozdziały naszej historii po roku 1989. To są liczby, które pokazują, że Polska, Polacy, dumny naród i niepodległe państwo, myśmy gonili, dogonili i przegonili państwa, o których kiedyś nam się nawet nie śniło, że one są do dogonienia - podkreślił Tusk.

"Jeśli Polacy są wolni, to są gotowi i zdolni do robienia rzeczy naprawdę wielkich"
Źródło: TVN24

Tusk: to są zaplanowane przez Moskwę działania

Tusk mówił też o zagrożeniach rosyjskimi wpływami w Europie. - Wszędzie tam, gdzie działy się rzeczy niebezpieczne, niepokojące z punktu widzenia zjednoczonej Europy, wszędzie tam jak na dłoni była widoczna aktywność rosyjska - mówił.

Stwierdził, że takie wpływy są też w Polsce. - To są siły polityczne, dla których głównym celem jest wyprowadzenie Polski z UE, rozbicie UE i wmówienie Polakom, że zło jest na Zachodzie, a nie na Wschodzie. To są wszystko konkretne, zaplanowane przez Moskwę działania - ocenił Tusk.

- Tak było w trakcie brexitu (...) tak było w czasie buntu Katalonii. (...) Była szansa zrobienia poważnego kłopotu państwu europejskiemu - i są ślady rosyjskie. Żółte kamizelki we Francji, potężne protesty, pewnie jakoś tam uzasadnione, ale na końcu tam państwo drżało w posadach. Ślady - rosyjskie. I tak dalej... Mołdawia jest przykładem bezdyskusyjnym, także Bałkany. Ten front przebiega przez każde państwo, u nas też - wyliczał premier.

Jak dodał, "zadaniem wszystkich wolnych Polaków jest być wystarczająco silnym, by obronić jedność Polaków na rzecz wolności, kultury Zachodu, naszej obecności w Europie". - Nie damy się podzielić z Europą; nie damy się podzielić z Zachodem - oświadczył.

Tusk: zrujnowanie wymiaru sprawiedliwości jest niezbędne w putinowskim modelu
Źródło: TVN24

Tusk: Polska będzie tak długo bezpieczna, jak my będziemy rządzić

Podczas przemówienia przewodniczący partii poruszył także kwestię bezpieczeństwa. - Polska będzie tak długo bezpieczna, Polska będzie tak długo pożądanym partnerem dla tych najbardziej ambitnych, gwarantujących nasze bezpieczeństwo wobec agresji rosyjskiej partnerów, tak długo, jak my będziemy rządzić. Tak długo, jak my będziemy wygrywać z tymi, którzy chcą to zrujnować - powiedział.

Tusk nawiązał też do konwencji Prawa i Sprawiedliwości, która od piątku trwa w Katowicach. - Oni proponują nam kompletną samotność - ocenił. Dodał, że "proponują de facto kompletną bezradność wobec potencjalnej agresji rosyjskiej".

- Wczoraj patrzyliście na ich twarze, te wilcze apetyty. Naprawdę lepiej mieć u władzy premiera z wilczymi oczami niż partię o wilczych apetytach - powiedział Tusk.

Jego zdaniem, "zebrali się tam dokładnie po to, żeby zacząć już dzielić skórę na niedźwiedziu i chcieli to przykryć paroma hasłami".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jarosław Kaczyński
"Aż nie chciało mi się wierzyć, że to powiedział"
Jarosław Kaczyński
Kaczyński straszy Zachodem. "Fetysz PiS-u jest zaskakujący"
Jarosław Kaczyński
Kaczyński otworzył konwencję PiS. "Te trzy tematy muszą być wyeksponowane"

Tusk: oni nie wszyscy poszli siedzieć

Tusk podkreślił, że były prezydent Francji Nicolas Sarkozy poszedł do więzienia po 10 latach, a sam słyszy dzisiaj bardzo dużo pretensji - i ma je również do siebie - że w ciągu dwóch lat, jego rząd "nie pozamykał tych wszystkich, którzy Polskę doprowadzali do stanu", w jakim się dzisiaj znajduje.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sarkozy w więzieniu dostaje groźby śmierci

Sarkozy w więzieniu dostaje groźby śmierci

Świat
Tak teraz żyje były prezydent. Pierwsza doba Sarkozy’ego w więzieniu

Tak teraz żyje były prezydent. Pierwsza doba Sarkozy’ego w więzieniu

Świat

- Oni nie wszyscy poszli "siedzieć". Część uciekła za granicę, część ciągle skutecznie chowa się za immunitetem, ale czy nie widzicie tej różnicy, że jeszcze niedawno ci, którzy kradli byli ministrami, prezesami, szefami agencji państwowych, a dzisiaj muszą uciekać (...), dzisiaj słyszę zgrzytanie ich zębów i widzę jak się trzęsą? - pytał premier, po czym dodał, że "woli żyć w państwie gdzie złodziej się boi, a nie sprawuje władzę".

"Mamy najzdolniejszych ludzi w Europie"

Tusk podkreślił, że kiedy mówimy o suwerenności i wolności, to musimy zrozumieć jej nowy wymiar. Zdaniem premiera "dzisiaj suwerenność to jest nasza inwestycja w polskie fabryki sztucznej inteligencji".

- Dzisiaj suwerenność to jest wspieranie, aranżowanie tych przedsięwzięć, które służą na przykład tworzeniu polskiego modelu językowego do sztucznej inteligencji (...). My będziemy dzięki sztucznej inteligencji uczyli się, ona nam będzie doradzała, ona będzie podpowiadała scenariusze. Ona coraz częściej także będzie zastępowała te tradycyjne modele na przykład upowszechniania kultury - mówił Tusk.

Zdaniem lidera PO "jeśli myślimy serio o suwerenności, to nie ma sensu słuchać tych 'dziadersów', którzy w ogóle nie mają pojęcia o tym, na czym polega suwerenność w XXI wieku". Dodał, że próba konkurowania z Chinami i Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie AI nie jest możliwa w wymiarze jednego państwa europejskiego.

- Ani Polska, ani Francja, ani Niemcy, ani Wielka Brytania nie mają żadnych szans, jeśli działają indywidualnie. Ale Europa, zgodnie ze swoim hasłem: "Jedność z różnorodności", proponuje takie rozwiązania, które dadzą nam możliwość budowania gigantycznych baz danych, skutecznego konkurowania z dotychczasowymi potęgami i równocześnie będzie wsparciem dla tworzenia na przykład naszego narodowego modelu językowego - ocenił.

- Mamy najzdolniejszych ludzi w Europie. Mamy państwo, które obudziło się z wielowiekowego letargu. Mamy dzisiaj być może już najnowocześniejszą infrastrukturę drogową, a niedługo kolejową. Mówię o tym z satysfakcją, bo to jest nasze dzieło - ocenił.

"Jak my się od dzisiaj nazywamy?"

- Ostatnia rzecz, na którą czekacie - kończył swoje przemówienie premier. - Jak my się od dzisiaj nazywamy? My się nazywamy Koalicja Obywatelska - powiedział.

-  Jako Koalicja Obywatelska wygrywaliśmy już wybory i wygramy następne wybory.  Niczego nie musimy wymyślać - ocenił Tusk.

Tusk: jak my się od dzisiaj nazywamy?
Źródło: TVN24

- Żadnych sztuczek. Tylko prawda. Tylko siła. Tylko dobro. Do zwycięstwa! - zakończył.  

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas, kkop/lulu/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskPlatforma ObywatelskaNowoczesnaKonwencja PO
Czytaj także:
imageTitle
Mistrz olimpijski opowiedział o koszmarze sprzed lat
EUROSPORT
Projekt zakłada uspokojenie ruchu na ul. Ratajczaka
Przed budową trasy tramwajowej fotografują wszystkie budynki. Sprawdziliśmy dlaczego
Poznań
imageTitle
Debiut marzenie polskiej nadziei skoków
EUROSPORT
Viktor Orban
Zmiana podejścia do Rosji. "Nie tylko w interesie Węgier"
BIZNES
Do zdarzenia doszło pod Skierniewicami
Na drogę nagle wbiegł łoś, uderzył w bok auta. Nagranie
Łódź
Grupa przestępcza produkowała papierosy w hali
16 oskarżonych, 45 milionów strat
WARSZAWA
Strefa Gazy
Walczą o "Nową Gazę". Cztery bojówki kontra Hamas
Świat
Samochód wypadł z jezdni i zderzył się w lokomotywą. Pasażerowie uniknęli tragedii
Wpadł na tory, w auto uderzyła lokomotywa. Kierowca był pijany, wiózł dziecko
Katowice
Deszcz ze śniegiem
Rozległy cyklon Joshua. Co nas czeka w pogodzie?
METEO
Koalicja Obywatelska
"Zaczynamy wielki rozdział we wspólnej historii"
RELACJA
Nowy Sącz
Informacja o zarzutach i wpis prezydenta. "Wracamy do pracy"
Kraków
Wejście na strych budynku wygląda niczym z horroru
Sufit w łóżku, grzyb na ścianach. "Tak się mieszka w budynku państwowej spółki"
Piotr Krysztofiak
24-latka została zatrzymana w autobusie
Z autobusu do aresztu
Łódź
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Ceny złota w górę, coraz bliżej 5 tysięcy dolarów za uncję
BIZNES
Burza Melissa
Melissa "ewoluuje w powolną katastrofę"
METEO
imageTitle
Gąsienica-Daniel bez błysku na starcie sezonu
EUROSPORT
Nastolatek znęcał się nad rodzicami. Interweniowała policja
16-latek znęcał się nad rodzicami. Został zatrzymany
Trójmiasto
Wypadek z udziałem samochodu z transportem krwi w Łodzi
Miał włączone sygnały świetlne, wjechał na czerwonym. Doszło do zderzenia
Łódź
Wezwano ratowników medycznych
Pogotowie działało "w trybie offline". Awaria systemu
imageTitle
Druga wygrana Spurs. Sochan nadal leczy uraz
EUROSPORT
Prasa publikowała zdjęcie uwolnionej kobiety
"Na barłogu ze starych szmat leżała skurczona, naga, młoda kobieta"
Tamara Barriga
Zderzenie z wojskową ciężarówką
Zderzenie z wojskową ciężarówką. Poszkodowanym pomogli żołnierze
WARSZAWA
imageTitle
Pierwsza dama na meczu. "Jesteście inspiracją"
EUROSPORT
Adam Niedzielki, pobicie, szpital, SOR, Siedlce
"Reanimowałem z pistoletem przyłożonym do głowy"
Potrącenie pieszej na Marszałkowskiej, kierowca uciekł (zdj. ilustracyjne)
Napadli 90-letniego biznesmena, ukradli dwa miliony
Katowice
imageTitle
Zapewniła sobie udział w WTA Finals, po czym oddała mecz walkowerem
EUROSPORT
shutterstock_2637727779
Microsoft wyznacza nowy kierunek w rozwoju AI. "Istotna zmiana"
BIZNES
Ciężarówka kompletnie spłonęła
Ciągnik siodłowy spłonął na autostradzie
Łódź
Dar Młodzieży podczas rejsu
Pracują nad następcą Daru Młodzieży. "Będzie to połączenie XIX I XXI wieku"
Marta Korejwo-Danowska
Jabłko
Waży ponad kilogram, może być największe w Polsce
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica