"Swoisty coming out" Nawrockiego

Na niedzielnej konwencji wyborczej Karola Nawrockiego pojawili się między innymi prezydent Andrzej Duda oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński. Obaj wyrazili swoje poparcie dla kandydata. Konwencję w poniedziałek komentowali politycy.

Kluczowe fakty: Kandydat PiS Karol Nawrocki dziękował prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu na konwencji za decyzję, aby go poprzeć.

Zdaniem posła PiS Zbigniewa Kuźmiuka to była "osobista decyzja" prezesa PiS.

Europoseł KO Michał Szczerba nazwał słowa Nawrockiego "swoistym coming outem".

Podczas konwencji wyborczej Karola Nawrockiego w Łodzi w niedzielę, kandydat PiS dziękował między innymi prezesowi PiS, Jarosławowi Kaczyńskiemu, za to, że postanowił go poprzeć.

Na konwencji pojawił się też prezydent Andrzej Duda, który oficjalnie poparł Nawrockiego. Te zdarzenia komentowali w poniedziałek politycy, których pytała o to w Sejmie reporterka TVN24 Agata Adamek.

Andrzej Duda pojawił się na konwencji Karola Nawrockiego Źródło: Zdjęcia organizatora

Kuźmiuk: to była osobista decyzja Kaczyńskiego

Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk stwierdził, że "to była w zasadzie osobista decyzja pana prezesa, bo kandydatów, jak państwo doskonale obserwowali ten proces w naszym środowisku, było kilku".

- Natomiast prezes rzeczywiście postawił na kandydata niezwiązanego z naszą partią polityczną, z żadną partią polityczną, w związku z tym absolutnie pan Nawrocki ma prawo do tego, a nawet obowiązek, żeby podkreślać swoją obywatelskość - dodał.

Szczerba: to swoisty coming out

Sprawę skomentował też europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. - To swoisty coming out - powiedział. Jego kandudatura. to decyzja Jarosława Kaczyńskiego. Ja bym chciał, żeby prezydent był decyzją Polek i Polaków, którzy zagłosują w tych wyborach, a nie był nominowany przez prezesa - stwierdził Szczerba.

- Potwierdził też tę dyspozycyjność Andrzej Duda, więc mam wrażenie, że to będzie Andrzej Duda 2.0. Taki Adrian z "Ucha prezesa". Wraca ten serial komediowy w naszych wspomnieniach - dodał europoseł.