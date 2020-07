"To są dziwne ucieczki. Premier chyba próbuje licytować się z Ziobrą, kto jest bardziej poprawny"

Premier przypomniał sobie, że jest Trybunał Konstytucyjny i można tam skierować konwencję - powiedział wiceprzewodniczący klubu Lewica Tomasz Trela, komentując czwartkowy wniosek premiera Mateusza Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności konwencji antyprzemocowej z ustawą zasadniczą. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski uznał, że wniosek "jest elementem rozłożenia w czasie i rozmydlenia decyzji, dotyczącej samej konwencji".

Premier Mateusz Morawiecki poinformował podczas czwartkowej konferencji prasowej, że zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności konwencji antyprzemocowej z ustawą zasadniczą.

"Nie było żadnych wątpliwości"

- Konwencja jest zgodna z polską konstytucją. Byłem posłem sprawozdawcą przy jej ratyfikacji. Analizowaliśmy ją na wszystkie sposoby. Nie było żadnych wątpliwości co do konstytucyjności - mówił w rozmowie z TVN24 poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Poseł był w 2014 i 2015 roku sprawozdawcą w procesie legislacyjnym ustawy o ratyfikacji konwencji antyprzemocowej, która Sejm przyjął w marcu 2015 roku.

- To są dziwne ucieczki Morawieckiego. Premier chyba próbuje licytować się z Ziobrą, kto jest bardziej poprawny - dodał.

Dwugłos parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości

Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski stwierdził, że "premier ma prawo do złożenia takiego wniosku".

- Skierowanie tego wniosku do Trybunału jest elementem rozłożenia w czasie i rozmydlenia decyzji, dotyczącej samej konwencji. Albo jest się za wypowiedzeniem, albo jest się za utrzymaniem - stwierdził senator PiS.

Ryszard Terlecki o wniosku premiera do Trybunału Konstytucyjnego: dobry pomysł

Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki ocenił, że decyzja premiera to "dobry pomysł".

- Zobaczymy, co (zrobi - red.) Trybunał. Myślę, że lepszą wiadomością jest informacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że zaczynamy prace nad własnym projektem konwencji, który zachowa wszystkie ważne elementy konwencji stambulskiej, a wszystkie głupstwa i brednie, które tam próbowano dopisać, wyrzuci - powiedział Terlecki.

Trela o "rozkroku" w wykonaniu premiera

- Premier Morawiecki przypomniał sobie, że jest Trybunał Konstytucyjny i można tam skierować konwencję. To jest odroczenie wyroku, dotyczącego rekonstrukcji rządu, bo trzeba z tego jakoś wybrnąć - ocenił wiceprzewodniczący klubu Lewicy Tomasz Trela.

Poseł Lewicy uznał, że premier składając wniosek do TK, wykonał szeroki "rozkrok" i wziął na przeczekanie. - Może coś się wyjaśni, może Jarosław Kaczyński pomoże, może poskromi Zbigniewa Ziobrę. Szkoda tylko, że w tle są maltretowane kobiety i granie na emocjach. To jest zupełnie niepotrzebne, ale to taki, niestety, prawicowy styl - powiedział Trela.