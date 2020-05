Biedroń wnioskuje do CBA o kontrolę w trzech instytucjach związanych z Szumowskim

Składam dzisiaj trzy wnioski do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o kontrolę w instytucjach związanych z obecnym ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim - poinformował Robert Biedroń. - Nie może być tak, że jeżeli Kowalski ukradnie batonik ze sklepu, to natychmiast uruchamiany jest aparat państwa, a jeżeli tak poważne zarzuty po raz kolejny padają wobec prominentnych polityków PiS-u, to ten rząd chowa głowę w piasek - mówił europoseł Lewicy.