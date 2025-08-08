Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Stawiając kropkę w sprawie KPO". Ministra reaguje

Tusk o marnowaniu środków z KPO: zero tolerancji dla tego typu praktyk
Źródło: TVN24
Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz po raz kolejny odniosła się do kontrowersji związanych z pieniędzmi z KPO. "Nie ma, nie było i nie będzie zgody na marnotrastwo pieniędzy przeznaczonych na publiczne inwestycje" - napisała w mediach społecznościowych.

Na rządowej stronie KPO zamieszczona została interaktywna mapa, na której można było sprawdzić, na jakie inwestycje prywatnych przedsiębiorców przeznaczone zostały dotacje z KPO. Kontrowersje wzbudziły niektóre z nich, w szczególności dotyczące tzw. branży HoReCa (hotelarsko-gastronomicznej). Wśród inwestycji znalazły się na przykład rozszerzenie garderoby, zakup firmowych jachtów czy otwarcie pizzerii przez kamieniołom. Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała w piątek, że z urzędu podjęła czynności sprawdzające w związku z doniesieniami medialnym dotyczącymi nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z KPO.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Co z pieniędzmi na obietnice? Nawrocki: lepiej się przygotujcie na dzisiaj

Co z pieniędzmi na obietnice? Nawrocki: lepiej się przygotujcie na dzisiaj

Ruch prokuratury w sprawie dotacji z KPO

Ruch prokuratury w sprawie dotacji z KPO

Ministra reaguje

Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz we wpisie na platformie X odniosła się do kontrowersji związanych z pieniędzmi z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

"Stawiając kropkę w sprawie KPO: Nie ma, nie było i nie będzie zgody na marnotrastwo pieniędzy przeznaczonych na publiczne inwestycje" - zaznaczyła ministra.

"Działania naprawcze rozpoczęliśmy już dwa tygodnie temu. I zrobiliśmy to bardzo stanowczo. W końcu lipca odwołałam prezes PARP odpowiedzialną za nadzór nad projektem. Ruszyła też seria kontroli w instytucjach, które odpowiadały za wybór beneficjentów: w tym w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, której przedstawiciele oświadczają dziś, że nie ma problemu. Takie podejście jest nieakceptowalne i bulwersujące" - napisała Pełczyńska-Nałęcz.

Zapowiedziała, że wyniki kontroli będą we wrześniu, a w oparciu o nie będą wyciągane konsekwencje, w tym zwrot środków.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nieprawidłowości w sprawie dotacji. Kaczyński komentuje

Nieprawidłowości w sprawie dotacji. Kaczyński komentuje

"Zero tolerancji". Premier: nie zaakceptuję marnowania środków

"Zero tolerancji". Premier: nie zaakceptuję marnowania środków

Dodała, że "budzący kontrowersje program to niecałe 0,5 proc całego KPO i dotyczy małych i średnich przedsiębiorców, którzy ucierpieli w covidzie". "Cel programu jest więc słuszny. To nie zmienia faktu, że każda złotówka z KPO ma być wydana w sposób prawidłowy" - podkreśliła.

"I kluczowe: świadomie i celowo postawiliśmy na pełną jawność danych. Informacje o tym, kto, na co i ile otrzymał publikujemy na stronie internetowej (którą dziś chce odwiedzić tyle osób, że aż serwery nie dają rady). To nowość i bardzo ważne zmiana - daliśmy obywatelom wiedzę i kontrolę nad wydatkowaniem pieniędzy na inwestycje publiczne. Tej transparentności nie było za czasów naszych poprzedników, kiedy to w mętnej wodzie działały fundusze do celowych nieprawidłowości, jak Fundusz 'Sprawiedliwości', czy program 'Willa Plus'" - czytamy dalej we wpisie.

Ministra stwierdziła, że jest przekonana, że "jawność danych, tak jak jest to w przypadku KPO, powinna stać się standardem wszystkich inwestycji publicznych", również na poziomie samorządowym.

"A przy okazji: Ci którzy piszą, że granty z KPO to polski dług - mijają się z prawdą. Zdecydowana większość tych środków zostanie spłaconych z budżetu Unii - nie Polski" - podsumowała.

Wcześniej w piątek ministra napisała: "Sprawdzamy i naprawiamy wszystkie budzące wątpliwości umowy. I idziemy odważnie do przodu. Z Krajowym Planem Odbudowy".

Tusk: zero tolerancji dla tego typu praktyk

Premier Donald Tusk oświadczył w piątek, że nie zaakceptuje żadnego marnowania środków z KPO. Dodał, że jeśli kontrole wykażą, że jakiś wydatek był nieuzasadniony merytorycznie, będzie oczekiwał szybkich decyzji, włącznie z odebraniem środków. Szef rządu zadeklarował "zero tolerancji dla tego typu praktyk".

- Jeśli te wnioski były nieuzasadnione, a zdecydowano o przyznaniu środków, to będzie to weryfikowane. Sam tego przypilnuję - zapowiedział.

Tusk o marnowaniu środków z KPO: zero tolerancji dla tego typu praktyk
Źródło: TVN24

Na konferencji w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej wiceminister tego resortu Jan Szyszko przekazał, że w związku z nieprawidłowościami z końcem lipca stanowisko prezeski Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości straciła Katarzyna Duber-Stachurska. Zapowiedział też przeprowadzenie dodatkowych kontroli dotyczących inwestycji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart/akw

Źródło: tvn24.pl, PAP

Udostępnij:
TAGI:
Katarzyna Pełczyńska-NałęczKPORząd Donalda TuskaDonald Tusk
Czytaj także:
Władimir Putin
Te tereny chce zająć Putin. Eksperci o planach Rosji
Wjechała na chodnik, przewiozła mężczyznę na masce
Wjechała na chodnik, przewiozła mężczyznę na masce. Nagranie
Wrocław
Afera z KPO. Mapa pokazuje zaskakujące dotacje. Jak do nich doszło
Afera z KPO. Mapa pokazała zaskakujące dotacje. Jak o nich decydowano
Zespół autorów
Zuzanna KarczewskaJan KunertGabriela Sieczkowska
Plaże i promy nad Wisłą
Wiślane promy będą pływać częściej
WARSZAWA
Nicolas Maduro
USA chcą jego aresztowania, oferują fortunę
Chmury burzowe
Gdzie jest burza? Grzmoty w kolejnych miejscach, ryzyko gradu
METEO
sklep market wozek zakupy shutterstock_2271237519
Nadchodzi rewolucja w sklepach. Ważny komunikat ministerstwa
BIZNES
imageTitle
Lewandowski i Yamal ukarani. Złamali instrukcję inspektora kontroli antydopingowej
EUROSPORT
Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki
Chcieli zlikwidować park chroniący neolityczne kopalnie. Sąd uznał, że nielegalnie
Kielce
Bawół afrykański zabił myśliwego
Pojechał polować na bawoły, zginął
METEO
Marcin Józefaciuk
Pedofil w Sejmie, poseł będzie się tłumaczył
Polska
Śmiertelne potrącenie dziecka przez samochód ciężarowy w Olszynach
Tragiczny wypadek na hulajnodze. Nie żyje 11-latek
Kraków
Erin Patterson
Mąż "grzybowej morderczyni" opowiedział swoją historię. "Te rzeczy ciągle mu się przydarzały"
imageTitle
Majka zaskoczył Kwiatkowskiego. Cięta riposta mistrza
EUROSPORT
Ogród biocenotyczny przy Bernardyńskiej Wodzie
"Powstały z myślą o dzikiej przyrodzie w mieście"
WARSZAWA
Ukraina. Pogrzeb dziennikarki Wiktorii Roszczyny
Pogrzeb skatowanej w Rosji dziennikarki. "Żegnamy się, ale mamy mnóstwo pytań"
Żmija
Plaga ukąszeń zwierząt domowych przez żmije. "Nie ma tygodnia bez jakiegoś przypadku"
Marta Kolbus
"Salli", reż. Chien-Hung Lien (2023)
Aplikacja randkowa zmieniła wszystko. Nowy film zwraca uwagę na realny problem
Kultura i styl
imageTitle
Kolejny talent opuścił Legię. Podpisał kontrakt z klubem Bundesligi
EUROSPORT
pakistan panorama miasto Kweta shutterstock_1288698400
Wyłączono sieć komórkową na obszarze większym od Polski 
Zaatakował dyżurującego lekarza i uciekł ze szpitala
SOR to nie przychodnia, NFZ apeluje
Zdrowie
Trasa S7
Ważny odcinek S7 może być przejezdny jeszcze w tym roku
WARSZAWA
Turyści zostali uwięzieni w ateńskich portach przez silny wiatr
Turyści uwięzieni w greckich portach. Godzinami czekają na rejs
METEO
Policjant zatrzymał mężczyznę w czasie wolnym od służby (zdjęcie ilustracyjne)
Trzyletnia dziewczynka spacerowała środkiem ulicy
Katowice
Potrącił kobietę z dzieckiem na pasach i uciekł
Potrącił kobietę z dzieckiem na pasach i uciekł
Szczecin
75-latka za spowodowanie kolizji została ukarana mandatem
Potrąciła 16-latkę i odjechała. Świadkowie zapamiętali numer rejestracyjny
WARSZAWA
Karol Nawrocki w Kolbuszowej
Prezydent zgłasza kolejny projekt
BIZNES
imageTitle
Niedozwolony środek w organizmie polskiej kolarki. Grozi jej długa dyskwalifikacja
EUROSPORT
J.D. Vance i David Lammy
Wiceprezydent USA na rybach. Od razu się pochwalił
imageTitle
Brennan wygrywa sprinterski finisz w Zakopanem
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica