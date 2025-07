Wśród parlamentarzystów PSL-u zaskoczenie "tego typu samowolką"

Klimczak: PSL nie ma nic wspólnego z obecnością pana marszałka Michała Kamińskiego Źródło: TVN24

Na początku lipca Radio Zet i "Newsweek" podały, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia odwiedził w prywatnym mieszkaniu jednego z europosłów PiS - Adama Bielana. Do mieszkania Bielana - jak ustalili fotoreporterzy "Faktu" przyjechał m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński. Według medialnych doniesień w spotkaniu uczestniczył też wicemarszałek Senatu z PSL Michał Kamiński.

Rozmowy Kamińskiego z politykami PiS komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 minister infrastruktury Dariusz Klimczak (PSL). - Nie wiem, po co on tam był. Na pewno nie był delegatem PSL-u. PSL nie ma nic wspólnego z obecnością pana marszałka Michała Kamińskiego - zapewnił.

- Gdybym tego nie zobaczył w mediach, nie miałbym szans dowiedzieć się o tym spotkaniu, ponieważ to nie było ustalane ani na klubie, ani na kierownictwie, ani w żadnym innym gremium związanym z Polskim Stronnictwem Ludowym. My nie widzimy potrzeby rozmawiania z Prawem i Sprawiedliwością, bo naprawdę wiele lat walczyliśmy o to, żebyśmy to my tworzyli rząd i decyzja zależy od nas i od naszych koalicjantów - mówił.

Klimczak: to nie jest ludowiec z dziada pradziada

Klimczak zapytany, czy Kamiński poniesie konsekwencje i straci stanowisko wicemarszałka Senatu, odpowiedział: - Niewykluczone, że tak będzie, natomiast o tym zadecydują nasze gremia.

Zapewnił następnie, że nie był jeszcze uczestnikiem rozmów, w których mieliby podjąć taką decyzję, jednak "wielu parlamentarzystów PSL-u jest zaskoczonych tego typu samowolką jednego z najważniejszych przedstawicieli PSL w parlamencie".

- Wiemy wszyscy, że Michał Kamiński to nie jest ludowiec z dziada pradziada, ale jest ważną częścią naszego klubu. Jemu zawdzięczamy także uratowanie klubu kilka lat temu, natomiast tego typu decyzje i tego typu działania powinny być konsultowane z władzami partii - dodał.

Nakaz noszenia kasku dla dzieci. "Zaczynamy od rekomendacji"

Klimczak mówił również o przyjęciu przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego uchwały w sprawie rekomendacji obowiązku stosowania kasków podczas jazdy - między innymi na hulajnodze elektrycznej, rowerze czy urządzeniach transportu osobistego (UTO) osób do 16. roku życia. Zapowiedź takich kroków padała ze strony ministra w debacie w TVN24+.

Zapowiedział, że "jeszcze w tym roku" wprowadzony zostanie nakaz noszenia kasków dla wspomnianej grupy. - Zaczynamy od rekomendacji, ponieważ ona jest wymagana, jeżeli chodzi o Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - wyjaśniał.

Minister zapytany, jak miałby być egzekwowany nakaz, przekazał, że będą to normowały przepisy wykonawcze oraz ustalona zostanie stawka mandatu. - To nie jest najważniejsze w tej sprawie. Brakuje nam swego rodzaju nawyku, dobrego zwyczaju, żeby dbać o siebie, dbać o własne zdrowie - przyznał.

