"Bardzo chętnie porozmawiałbym z Józefem Piłsudskim". Konrad Piasecki odpowiadał na pytania internautów

Niezależność dziennikarska to jest coś, co jest wpisane w ten zawód - powiedział Konrad Piasecki, odpowiadając na pytania internautów. W programie "Ty pytasz, TVN24 odpowiada" dziennikarz TVN24 mówił też między innymi o tym, z jakim politykiem poszedłby konie kraść oraz jakie były najtrudniejsze i najpiękniejsze chwile w jego pracy.

Cykl "Ty pytasz, TVN24 odpowiada" to program, który powstał z okazji 20-lecia stacji. Na facebookowej stronie TVN24 można zadać pytanie gwiazdom telewizji. Na pytania i komentarze w czasie trzeciego spotkania odpowiadał dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki, prowadzący "Rozmowę Piaseckiego" i "Kawę na ławę" oraz autorski cykl w TVN24 GO "Perspektywa Piaseckiego".

"To były chyba najtrudniejsze chwile w mojej pracy"

Piasecki był pytany między innymi o najpiękniejsze chwile w swojej pracy. - Takich chwil jest dużo, bo to jest praca, która składa się z sytuacji trudnych, trudnych wyzwań, trudnych momentów, ale także z chwil pięknych. Na pewno do takich chwil należał ten moment, w którym zostałem dziennikarzem roku. W 2015 roku dostałem nagrodę Grand Press i to było nie tylko zaskoczenie dla mnie, ale także piękny dowód na to, że moja praca jest jakoś zauważana - powiedział gospodarz "Rozmowy Piaseckiego".