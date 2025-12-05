Koniec tajnego posiedzenia. Kaczyński: Nie wyciągniecie ze mnie niczego

Zakończyło się tajne posiedzenie Sejmu. Prezes PiS Jarosław Kaczyński był pytany przez dziennikarzy, czy jego zdaniem przedmiot informacji przedstawionej przez premiera Donalda Tuska wymagał utajnienia.
- Nie będę wyrażał w tej chwili (opinii), póki nie przyjdzie taki moment, że to może zostanie odtajnione. Może będzie jakaś nowa, jawna w tej sprawie dyskusja. Nie będę na ten temat nic mówił, nie namówicie mnie państwo - powiedział dziennikarzom na korytarzu Senatu.
- Nie wyciągniecie ze mnie niczego - podkreślił Kaczyński.
Jakie są zasady tajnego posiedzenia Sejmu - piszemy tutaj >>>
"Wielka szopka" kontra "ta informacja była potrzebna"
Posłowie PiS sugerują, że w ich ocenie utajnienie obrad nie było konieczne. - Ale myślę, że cel był jeden: dyskusja o służbie zdrowia dzisiaj u prezydenta powinna być przykryta i wszystko premier robi, żeby tak było - powiedział poseł PiS Henryk Kowalczyk. Z kolei w ocenie Sebastiana Kalety była to "wielka szopka".
Szef klubu PSL Krzysztof Paszyk stwierdził, że "decyzja o tym, aby dzisiaj ta informacja przez pana premiera była w trybie utajnionym, była jak najbardziej słuszna". - To nie są informacje, które powinny płynąć wprost na Kreml, czy do innych wrogich państw Polsce. Powinniśmy o tym mówić w zamkniętym gronie, zamkniętych okolicznościach i tak się dzisiaj stało - podsumował.
Dodał, że "ta informacja była potrzebna". Zdradził, że "ślad rosyjski był bardzo istotnym elementem tej informacji".
Według Tomasza Treli (Lewica) były momenty w przemówieniu premiera, w czasie których "zamilkła prawa strona" sali. - Była przerażona, w moim przekonaniu, informacjami, które mówił pan premier Donald Tusk, bo dla mnie osobiście część tych informacji była dość porażająca - ocenił.
Premier Donald Tusk złożył wniosek o utajnienie części posiedzenia, o czym poinformował w czwartek. "Dziś trzeci i ostatni dzień 46. posiedzenia Sejmu. Posłowie zaczną obrady od części niejawnej, w której premier @donaldtusk przedstawi Sejmowi informację na temat sytuacji bezpieczeństwa państwa" - podała po godzinie 9 rano w piątek Kancelaria Sejmu.
Autorka/Autor: os/lulu
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24