Były skarbnik PiS: biłbym na alarm

Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak niesłychanie ważne momenty nadchodzą, bo to może pójść w każdą stronę. W momencie, kiedy ten kongres przeprowadzi wszystkie zamiary i oczekiwania prezesa, stanie się to rzeczą bardzo poważną dla nas, dla obywateli - mówił ekonomista, były skarbnik PiS Stanisław Kostrzewski w "Jeden na jeden". Komentował tak zamiary połączenia się PiS i Suwerennej Polski na sobotnim kongresie.

Ekonomista, były skarbnik Prawa i Sprawiedliwości i współzałożyciel tej partii Stanisław Kostrzewski był gościem "Jeden na jeden" w TVN24. Został zapytany, jaka byłaby główna teza jego wystąpienia, gdyby mógł wygłosić takowe na zaplanowanym na sobotę kongresie zjednoczeniowym Prawa i Sprawiedliwości oraz Suwerennej Polski.

- Na pewno biłbym na alarm. Na pewno bym zalecił obejrzenie obrazu Matejki z Rejtanem w roli głównej - powiedział.

- Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak niesłychanie ważne momenty nadchodzą, bo to może pójść w każdą stronę. W momencie, kiedy ten kongres przeprowadzi te wszystkie zamiary i oczekiwania pana prezesa, stanie się to rzeczą bardzo poważną dla nas, dla obywateli - dodał.

Dopytywany, w jakim sensie stanie się to dla nas poważnie, odparł: Nigdy nie byłem w stanie przystosować się do poleceń, do rozkazów, do ustawianiami życia. Właśnie w takim sensie. - Dopóki władza będzie funkcjonowała sama dla siebie i dla swoich korzyści - i to korzyści nawet niskich, merkantylnych wręcz (...) - to wtedy Polakom będzie żyło się naprawdę źle - ocenił.

Powrót PiS do władzy? Były skarbnik: w kategorii obaw

Kostrzewski był pytany, czy obawia się tego, że Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy. - Wiem, że może to być interpretowane jako swego rodzaju defetyzm, ale należy to brać pod uwagę - odpowiedział. - W kategorii obaw? - pytała prowadząca program Agata Adamek. - Tak jest - odparł gość.

- Jednym z największych problemów podczas mojej pracy w Prawie i Sprawiedliwości było to, że zarzucało mi się zawsze, że widzę czarny scenariusz. Moja filozofia jest krótka. Na dobre scenariusze nie ma sensu się przygotowywać. Natomiast na czarny tak. I dlatego mówię o tym w ten sposób - wyjaśniał.

"Oszukując, śmieją się im prosto w oczy"

Dopytywany, co najbardziej napełnia go tą obawą, stwierdził: Powiem szczerze, to prawie 30-procentowe poparcie. Nie jestem w stanie tego pojąć.

- Nie jestem w stanie tego pojąć, jak ludzie normalni, ludzie, dla których wartości, takie podstawowe, ludzkie, nie mówię o wielkich rzeczach, mają znaczenie, mogą (...) dać, że tak powiem, możliwość tym, którzy oszukując, śmieją się im prosto w oczy - dodał.

- Ci ludzie potrafią w sposób bezwzględny i tak bezczelny odwracać kota ogonem. Przepraszam za to porównanie, szkoda kota. Ale oni nie będą stosowali metod demokratycznych, takich dosłownie. Sprawczość dla tych ludzi jest rzeczą najważniejszą i oni w tym momencie zastosują rozwiązania, które mogą dotknąć bardzo wielu ludzi, normalnych, uczciwych przede wszystkim - wskazywał.

"Na pewno prezydent Lech Kaczyński nie uczył pana Dudy tego, co robi w tej chwili"

Gość TVN24 komentował też słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który w wywiadzie dla tygodnika "Sieci" mówił, że chciałby powołania nowego organu, jakim miałaby być Rada Stanu.

- Mnie to absolutnie nie zaskoczyło - odparł Kostrzewski. Według niego "prezes Kaczyński intelektualnie jest jednak bardzo dobrze przygotowany i do realizacji swoich celów zastosuje każde rozwiązanie". Ocenił również, że prezes PiS "ma pełną świadomość" tego, w jakim kierunku to zmierza.

Kostrzewski wskazał także, że "prezydent wczoraj czy przedwczoraj powoływał się na prezydenta Lecha Kaczyńskiego - z którym ja wiele lat pracowałem i to w takim najgorszym dla nas momencie". - Na pewno prezydent Lech Kaczyński nie uczył pana Dudy tego, co robi w tej chwili - podkreślił gość "Jeden na jeden".

- To pojęcie dualizmu prawnego, jeszcze w takim układzie, jak w tej chwili, (byłby widziany - red.) jako rzecz, która dla państwowca jest nie do przyjęcia - zaznaczył. Na pytanie, czy dla Lecha Kaczyńskiego byłaby taka sytuacja nie do przyjęcia, Kostrzewski potwierdził: "nie do przyjęcia".

- Przecież wiele rozmów prowadziliśmy i za każdym razem na ten temat Lech Kaczyński zawsze mówił: ja tu służę, ja przychodzę po to, żeby coś zrobić - wspominał. - I on to robił. Niezależnie od, powiedzmy, jakichś tam oczekiwań własnego środowiska. Zawsze brał pod uwagę ten - to są wielkie słowa, ja zdaję sobie sprawę - interes państwa - oświadczył.

