Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Wzmocni czy osłabi partię? Tak Polacy oceniają konflikt w PiS

Walka frakcji w Prawie i Sprawiedliwości
Arleta Zalewska o "najostrzejszym i najpoważniejszym" sporze w PiS
Źródło: TVN24+
30 procent respondentów ocenia, że konflikt w Prawie i Sprawiedliwości osłabi tę partię - wynika z najnowszego sondażu Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24. 16 procent twierdzi, że spowoduje on rozpad ugrupowania. Jeszcze mniejsza grupa uważa, że nie będzie miał wpływu.

W badaniu Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 respondenci odpowiadali, jaki ich zdaniem będzie efekt toczącego się obecnie w PiS konfliktu. Chodzi o spór frakcji i ich liderów, między innymi Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina.

WIĘCEJ O KONFLIKCIE W PIS MÓWILIŚMY W "PODCAŚCIE POLITYCZNYM" W TVN24+ >>>

Zdaniem 8 procent badanych ten konflikt wzmocni partię, a według 30 procent - osłabi. 16 procent respondentów jest zdania, że spowoduje to rozpad ugrupowania, a 24 procent twierdzi, że nie będzie miał wpływu.

Jaki będzie efekt konfliktu w PiS? Sondaż
Jaki będzie efekt konfliktu w PiS? Sondaż
Źródło: TVN24

22 procent było niezdecydowanych lub odmówiło odpowiedzi na pytanie.

Badanie Opinia24 przeprowadzone zostało na 1000-osobowej próbie ogólnopolskiej.

Walka frakcji w Prawie i Sprawiedliwości
Walka frakcji w Prawie i Sprawiedliwości
Źródło: Albert Zawada/PAP

Walka frakcji w PiS. Kto jest kim w tym sporze

Aby zrozumieć napięcia w ugrupowaniu, trzeba zarysować strony konfliktu.

Według ustaleń dziennikarzy TVN24, jedną z frakcji są tak zwani maślarze. Jej nazwa wzięła się od Tobiasza Bocheńskiego i afery z niemieckim masłem w samolocie LOT-u. Oprócz Bocheńskiego z tą frakcją związani są między innymi Jacek Sasin, Przemysław Czarnek, Mariusz Błaszczak, Patryk Jaki oraz Zbigniew Ziobro. We frakcji maślarzy jest wielu polityków, którzy z różnych względów krytykują Morawieckiego. Obwiniają go między innymi za porażkę w wyborach parlamentarnych w 2023 roku, relacje z Unią Europejską czy Zielony Ład.

Na czele drugiej frakcji - zwanej harcerzami - stoi Morawiecki. Po jego stronie są byli ministrowie, bliscy współpracownicy byłego premiera, w tym duża grupa europosłów. Warto dodać też, że frakcja Morawieckiego to również osoby, które są przeciwnikami Zbigniewa Ziobry i sposobu uprawiania przez niego polityki.

Obie frakcje łączy to, że chcą mieć dobre relacje z Jarosławem Kaczyńskim

Co się działo przed spotkaniami wigilijnymi PiS? O tym w "Podcaście politycznym"
Źródło: TVN24+

Dwie wigilie

W ubiegłym tygodniu w Prawie i Sprawiedliwości odbyły się dwa spotkania wigilijne. Pierwsza wigilia miała miejsce w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Jak dowiedzieli się dziennikarze "Podcastu politycznego" TVN24+, przed nią pracownicy klubu PiS obdzwaniali posłów.

Druga została zorganizowana przez Mateusza Morawieckiego przy ulicy Lwowskiej, w biurze kilku europosłów PiS związanych z byłym premierem.

Na obu spotkaniach politycy robili grupowe zdjęcia. To, zdaniem komentatorów, miało być znakiem, że liczą szable. Czytaj więcej na ten temat: Morawiecki policzył szable. Ujawniamy kulisy dwóch wigilii w PiS >>>

OGLĄDAJ: Ostre spięcie frakcji w PiS. "Jedno do drugiego rzuciło: 'będziesz siedział'"
17 0845 podcast-0001

Ostre spięcie frakcji w PiS. "Jedno do drugiego rzuciło: 'będziesz siedział'"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

Udostępnij:
TAGI:
SondażePrawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiMateusz MorawieckiJacek KurskiJacek Sasin
Czytaj także:
Próbowali włamać się do zabytkowego budynku
"Zastali mężczyzn otrzepujących się z pyłu, wyrwaną kratę i wybitą w ścianie dziurę"
WARSZAWA
noc, słaby śnieg
Pochmurna noc z trudnymi warunkami na drogach
METEO
Zmarł Mikita Miełkaziorau
Mikita Miełkaziorau nie żyje
Świat
imageTitle
Skandal na trasie. Kibic dmuchnął dymem w mistrza świata
EUROSPORT
shutterstock_2611052747
Skąd spadek dzietności w Polsce? Widoczny "rozjazd między mężczyznami a kobietami"
Polska
Kopalnia Pniówek
Akcja ratownicza w kopalni. Szukają dwóch górników
Katowice
Wiec PiS na placu Zamkowym
Kto byłby najlepszym liderem PiS?
Polska
Fabryka, produkty mleczne, linia produkcyjna, mleko
Chiński odwet. "Bezpośrednio odczują polscy producenci"
BIZNES
Zderzenie dwóch pociągów WKD
Zderzenie pociągów, są poszkodowani
WARSZAWA
PKP Cargo
PKP Cargo odwołało prezeskę
BIZNES
Anoplognathus viridiaeneus, znany w Australii jako King Christmas beetle
Tu ze świętami Bożego Narodzenia kojarzą się świnie i chrząszcze
METEO
Zdradziło go lustro (zdjęcie ilustracyjne)
Zabrali wszystko co cenne, budynek hotelu zdewastowali
Kraków
Zderzenie tramwaju z teslą
Zderzenie tramwaju z autem osobowym
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Jak Polacy oceniają decyzję Ziobry? Sondaż
Polska
Kristi Noem
Świąteczny bonus od państwa. "By wyjechali dobrowolnie"
BIZNES
Mozaika w dawnym biurowcu PZL-WOLA
Mozaika z dawnego biurowca w rejestrze zabytków
WARSZAWA
Michał Urbaniak
"Michał jest zakodowany w każdej komórce mojego ciała". Urszula Dudziak żegna byłego męża
Kultura i styl
Matayo to nowy mieszkaniec stołecznego zoo
Matayo należy do krytycznie zagrożonego gatunku
WARSZAWA
wpis ig
"Trochę nawiedzone, ale do ogarnięcia". Nietypowe znaki zdziwiły mieszkańców
Świat
imageTitle
Mistrz olimpijski znów pokonany. Norweg wydarł mu zwycięstwo
EUROSPORT
Został zatrzymany przez CBA (zdjęcie ilustracyjne)
Zatrzymani w sprawie zmowy przetargowej. Chodzi o modernizację infrastruktury tramwajowej
Katowice
Potrącenie trzech pieszych. Za kierownicą siedział 19-latek
Zginęły trzy osoby, kierowca skazany
Kielce
Lej krasowy we wschodniej Anglii pochłonął dwie łodzie
Ziemia zapadła się i pochłonęła dwie łodzie
METEO
Korea Południowa, restauracja, kimchi
Wstydliwy import. "To naprawdę rozdziera serce"
BIZNES
Waldemar Żurek na konferencji prasowej mówił o nakazie aresztowania dla Ziobry
"Sąd oczywiście miał prawo". Żurek o sprawie Ziobry
Polska
Władimir Putin
"Financial Times" o błędnych informacjach docierających na Kreml
Świat
25 min
pc
Polka częścią misji księżycowej. "W NASA będzie zatrudniony cały zespół, żeby śledzić kupę"
Kijek w kosmosie
imageTitle
Ministerstwo reaguje na prześladowanie córki siatkarza. "Wydano 20 zaleceń"
EUROSPORT
Paweł Grzesiowski
Nowy wariant grypy w Polsce. GIS: przed nami 6-8 tygodni wzmożonej zachorowalności
Zdrowie
Utajnione zdjęcia
Ofiary rozczarowane po opublikowaniu akt sprawy Epsteina
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica