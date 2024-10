Podczas przesłuchania Doroty Brejzy przed komisją śledczą do spraw Pegasusa uwagę przewodniczącej przykuł element jej garderoby, nawiązujący do nazwy akcji CBA wobec jej męża. - Ma pani piękną, symboliczną broszkę. I chciałabym się zapytać, co pani wie o sprawie operacyjnej? - zwróciła się do świadka Magdalena Sroka.

Sejmowa komisja śledcza do spraw Pegasusa przesłuchała w czwartek Dorotę Brejzę, żonę europosła Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy.

Podczas przesłuchania przewodnicząca komisji Magdalena Sroka (PSL-TD) zwróciła uwagę na element jej garderoby. - Ma pani piękną, taką symboliczną broszkę. I chciałabym się zapytać, co pani wie o sprawie operacyjnej? - powiedziała. - Sprawa o kryptonimie "Jaszczurka" to sprawa operacyjnego rozpoznania, w której figurantem był mój mąż o kryptonimie "Grzechotnik". To była sprawa, którą wszczęło CBA, zgodnie z moją wiedzą, zaraz po wyjaśnieniach Agnieszki Ch. w listopadzie 2018 roku - mówiła Brejza, mająca wpiętą broszkę w kształcie jaszczurki.

Dorota Brejza PAP/Piotr Nowak

W marcu 2023 roku w reportażu "Jaszczurka" dziennikarze "Superwizjera" Maciej Duda i Łukasz Ruciński dotarli do unikatowych dokumentów, które potwierdzają użycie oprogramowania szpiegowskiego Pegasus do inwigilacji Krzysztofa Brejzy. Ustalili, że mimo użycia Pegasusa CBA nie znalazło żadnych dowodów na przestępstwa finansowe z udziałem Brejzy, a taki pretekst służba wpisywała we wnioskach o kontrolę operacyjną, kierowanych do sądów.

Agenci CBA nadzorowali i prowadzili działania, przesłuchiwali świadków, szukając dowodów przeciwko Brejzie. Robili to od 2017 roku w ramach śledztwa, które Biuro i Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęły w sprawie tzw. afery fakturowej w Urzędzie Miasta w Inowrocławiu. Chodzi o wyprowadzenie z kasy miasta kilkuset tysięcy złotych za pomocą fałszywych faktur. Główną oskarżoną w tej sprawie jest urzędniczka tamtejszego magistratu Agnieszka Ch., była działaczka PiS. W postępowaniu tym 18 osobom przedstawiono zarzuty popełnienia ponad 250 przestępstw.

Krzysztofowi Brejzie nie przedstawiono żadnych zarzutów. Nie został nawet przesłuchany.

Autorka/Autor:pp/kg

Źródło: TVN24