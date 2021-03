PiS o "zastraszaniu dziennikarzy" rządowych mediów. Posłowie opozycji wyszli z sali

Wniosek formalny w sprawie dezyderatu zgłosiła posłanka PiS Joanna Lichocka. Głosi on, że "Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu wyraża głębokie zaniepokojenie próbami systemowego zastraszania dziennikarzy i polskich mediów przez wydawnictwo Ringier Axel Springer". Jest to niemiecko-amerykańsko-kanadyjsko-szwajcarska spółka, jednak posłowie PiS mówili o niemieckim wydawnictwie.

Apel o "zaakcentowanie problemu" w relacjach z Niemcami

"Liczba wytaczanych dziennikarzom i publicystom procesów z powodu wyrażania przez nich opinii, żądanie z powodu ich głoszenia wysokich, drastycznie nieproporcjonalnych do dochodów dziennikarzy zadośćuczynień i odszkodowań wskazują, że działania te mają na celu nie tylko zdławienie możliwości krytyki tego niemieckiego (obecnie także z udziałem kapitału szwajcarskiego i amerykańskiego) wydawnictwa, są także przejawem próby ingerencji przez podmiot zewnętrzny w obowiązywanie konstytucyjnej zasady wolności słowa w Polsce, a także faktycznego wyeliminowania z zawodu dziennikarzy krytycznych wobec linii niemieckich tytułów. Działania tego typu odbieramy jako próbę wprowadzenia ekonomicznej cenzury za pomocą procesów sądowych zagrożonych wysokimi karami finansowymi zmierzającymi do zduszenia wolności słowa" - napisano w dezyderacie. Dodano, że "Wydawca największego portalu ukazującego się po polsku Onet.pl, tygodnika 'Newsweek' i gazety codziennej 'Fakt' oraz wielu tytułów branżowych i specjalistycznych ma dominującą pozycję na rynku medialnym". "Ściganie dziennikarzy na drodze sądowej za ich poglądy - zamiast polemiki z nimi w ramach swobody debaty - wskazuje, że RASP odwołuje się do dziedzictwa odległego od demokratycznych zasad wolności słowa. Musi to budzić najwyższe zaniepokojenie" - czytamy w tekście.