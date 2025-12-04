Kaczyński: te śmiecie, które tu stoją Źródło: TVN24

Posłanka Ewa Schadler z Polski 2050 poinformowała o decyzjach komisji etyki poselskiej w związku z wypowiedziami posła Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

- Ukaraliśmy pana posła Jarosława Kaczyńskiego zarówno upomnieniem, jak i naganą, ponieważ słowa, których użył a propos Radomira Wita, uznaliśmy za niegodne posła, jak i obrażanie ludzi słowami pod tytułem "śmieci" - poinformowała.

Sprecyzowała, że za użycie słowa "cham" w stosunku do dziennikarza Radomira Wita prezes PiS został ukarany upomnieniem. Naganę dostał za słowa na miesięcznicy smoleńskiej 10 sierpnia. - To były wyzwiska, które przy okazji miesięcznic smoleńskich notorycznie mają miejsce - podkreśliła.

Schadler zaznaczyła, że po raz drugi Jarosław Kaczyński nie stawił się przed komisją, by złożyć wyjaśnienia.

Jarosław Kaczyński podczas miesięcznicy smoleńskiej 10.11 Źródło: PAP/Tomasz Gzell

"Nieznany sposób reagowania w naszej kulturze"

- Gdyby obóz władzy chciał uspokoić emocje przy tej uroczystości, mógłby to zrobić jednym kiwnięciem palca, ale tego nie robi. Oni prowokują, dopuszczają do tego, żeby dochodziło do prowokacji, eskalacji emocji - stwierdził poseł PiS Michał Wójcik.

Jak mówił, na obchodach miesięcznicy smoleńskiej pojawia się grupa ludzi, która "systematycznie prowokuje, obraża, wykrzykuje różne obelżywe hasła" w kierunku osób składających kwiaty pod pomnikiem.

- To jest kompletnie nieznany sposób reagowania w naszej kulturze i naprawdę emocje są czasami duże, także u nas jako ludzi, którzy tam idą, żeby upamiętniać zgodnie z naszą kulturą - ocenił Wójcik.

Oto co powiedział Jarosław Kaczyński

6 sierpnia na korytarzu sejmowym doszło do wymiany zdań między Jarosławem Kaczyńskim, Joanną Lichocką a dziennikarzem TVN24 Radomirem Witem. Na jej koniec prezes PiS zwrócił się do dziennikarza: "Ja z panem nie rozmawiam. Pan jest chamem".

Wymiana zdań prezesa Kaczyńskiego, posłanki Lichockiej i reportera TVN24 Radomira Wita Źródło: TVN24

10 sierpnia podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej Kaczyński, odnosząc się do osób sprzeciwiających się uroczystościom, mówił: "tu stoją ci, którymi powinny zająć się służby specjalne".

- Przyjdzie czas, że ci ludzie znajdą się tam, gdzie ich miejsce, to znaczy w więzieniach, a władza Polski będzie realizowała polskie interesy - twierdził.

Dodał, że "tego się tak panicznie boją i te śmiecie, które tu stoją, nie mówię tu oczywiście o tych, którzy nas wspierają". - Tego boją się także i ci, którzy dzisiaj siedzą w rządowych urzędach, ci, o których dzisiaj wszyscy w Polsce mówią jednym słowem, czy właściwie jednym równoważnikiem zdania: KPO - "koryto Platformy Obywatelskiej". To jest prawda o tych rządach, to jest prawda o tym, co dzisiaj w Polsce się dzieje i z tym musimy skończyć i skończymy - podkreślił Kaczyński.

