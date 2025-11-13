Komendant główny policji dla tvn24.pl o Narodowym Biurze Śledczym

CBŚP rozbiło grupę narkotykową powiązaną z pseudokibicami

Powody, dla których policja chce utworzyć nową instytucję w swojej strukturze, wylicza w rozmowie z tvn24.pl jej szef - generalny inspektor Marek Boroń.

- Policja na miarę XXI wieku musi być w stanie skutecznie zwalczać zagrożenia, które są charakterystyczne dla naszych czasów. Dzisiejsza przestępczość zorganizowana działa w znacznej mierze w cyberprzestrzeni. To za jej pomocą przygotowywane są akcje sabotażowe, dywersyjne wobec Polski, odbywa się obrót narkotykami czy handel bronią - mówi generalny inspektor Boroń.

Generalny inspektor Marek Boroń, komendant główny policji Źródło: Albert Zawada / PAP

On sam w przeszłości był funkcjonariuszem pionu narkotykowego CBŚP, tworzył wydział pościgowy (tzw. "łowcy cieni"), potem jako wiceszef całego CBŚP nadzorował m.in. operacje specjalne oraz komórkę zajmującą się ochroną świadków koronnych.