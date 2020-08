"Chudy" i "Gruby" zatrzymani w Hiszpanii. Polska policja szukała ich od sześciu lat

"Chudy" zatrzymany za próbę zabójstwa

"W lipcu w samym centrum Barcelony, w jednej z restauracji, specjalna komórka poszukiwawcza hiszpańskiej Policji dokonała zatrzymania 45-letniego Pawła D. (...) do restauracji na spotkanie ze znajomymi przyjechał własnym rowerem" - podano. Dodano, że nie jest pewne, kiedy mężczyzna zostanie deportowany do Polski. "Zależy teraz to od decyzji hiszpańskiego sądu" - poinformowała KGP.

"Gruby" odpowie za handel narkotykami

W 2017 roku, udało się go zlokalizować we Francji, w okolicy Bordeaux. "Został zatrzymany i postawiony przed francuskim sądem, który zdecydował o ekstradycji do Polski. Po kilku miesiącach spędzonych za kratkami tuż przed wydaniem go stronie polskiej, ze względów formalnych został zwolniony z francuskiego aresztu" - przekazano.