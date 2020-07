Komandosi chorzy na COVID-19. Kwarantanna w tajnej jednostce

Z 265 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, o których poinformowało dziś Ministerstwo Zdrowia, 8 osób to żołnierze elitarnej jednostki specjalnej z Pomorza - dowiaduje się tvn24.pl. MON odmawia podania jakichkolwiek szczegółów. Ale informację potwierdziło nam Ministerstwo Zdrowia.

Ze względów bezpieczeństwa nie podajemy dokładnej nazwy ani lokalizacji jednostki, w której doszło do zakażenia. Z informacji tvn24.pl wynika, że znaczna część jednostki została poddana kwarantannie. Pozostali żołnierze poddawani są testom. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mogli zarazić się wirusem za pośrednictwem jednego z medyków, który służbę w wojsku łączy z pracą ratownika medycznego.

Istnienie ogniska COVID-19 w jednej z jednostek na Pomorzu potwierdził nam Tomasz Augustyniak, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Ale po szczegóły odesłał do Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Gdyni, czyli wojskowego odpowiednika Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Tam z kolei odesłano nas do służb prasowych Ministerstwa Obrony Narodowej.

“Liczba zachorowań żołnierzy to nieznaczny odsetek całego stanu osobowego Wojska Polskiego, który nie wpływa na sprawność funkcjonowania i gotowość bojową Sił Zbrojnych RP. Jednocześnie informujemy, że nie podajemy do publicznej wiadomości szczegółowych informacji na temat gotowości do wykonywania zadań, prowadzonych operacji, szkolenia, wyposażenia, stanu etatowego Wojsk Specjalnych” - przekazał nam wydział prasowy MON.