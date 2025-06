Koalicja z PiS i Konfederacją? Kosiniak-Kamysz na premiera? Ankieta dla działaczy PSL

Kosiniak-Kamysz na konferencji po spotkaniu koalicjantów Źródło: TVN24

"Gazeta Wyborcza" doniosła w czwartek - cytując rozmowę ze swoim informatorem - że politycy PSL mieli otrzymać kwestionariusze, w których "znalazły się pytania o koalicję z PiS, Konfederacją i ewentualne premierostwo dla Kosiniaka-Kamysza".

Dziennikarze dziennika dotarli do pierwszej strony ankiety, na której można przeczytać, że "badanie dotyczy oceny sytuacji po wyborach prezydenckich, a także pomysłów na dalsze funkcjonowanie PSL w ramach rządu". "Autor badania zachęca do aktywności wszystkich działaczy. Na czerwono podkreślono, by wypełnione ankiety odsyłać do 5 czerwca" - podaje "Gazeta Wyborcza".

To właśnie w czwartek 5 czerwca doszło do kolejnego - po poniedziałkowym - spotkania liderów partii koalicyjnych z premierem Donaldem Tuskiem. Po nim na konferencji prasowej swoje wnioski przedstawiali Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty (Lewica) i Szymon Hołownia (Polska 2050 - Trzeci Droga).

Jak zapewniał wtedy prezes PSL, obecnemu rządowi udało się sporo razem zrobić, ale nie wszystko udało się osiągnąć. Informował również, że "nie było żadnego sporu", tylko "dyskusja, jaką strategię przyjąć, jakie najważniejsze projekty są dla naszych środowisk".

Potencjalna koalicja i nowy premier

"Do listy pytań dotarł lokalny portal Opolska360.pl. Dziennikarzy również zaalarmowali działacze ludowców. Szef opolskiego PSL Marcin Oszańca przekonywał lokalną redakcję, że wcale nie ma planów współpracy PSL z PiS i Konfederacją. Inne pytanie zadane członkom PSL dotyczyło według opolskiego portalu ewentualnej współpracy z Konfederacją i PiS po wyborach w 2027 r. Inne pytanie dotyczyło teki premiera dla Władysława-Kosiniaka-Kamysza, jeśli taka propozycja padłaby z koalicji rządzącej" - przekazała "Gazeta Wyborcza".

Jak podano, działacze PSL "mieli też wejść w rolę swojego partyjnego szefa i podpowiedzieć mu trzy główne kwestie do rozwiązania".

W poniedziałek Donald Tusk powiedział, że plan działania rządu przy nowym prezydencie, którym został wybrany popierany przez PiS Karol Nawrocki, "będzie wymagać jedności i odwagi od całej Koalicji 15 października".

Szef rządu zapowiedział wówczas, że zwróci się do Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania dla rządu, co ma być "pierwszym testem" dla koalicji. Sejm ma rozpatrzyć wniosek 11 czerwca.

