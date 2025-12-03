Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ziobro stanie przed Trybunałem Stanu? Decyzja koalicji rządzącej

Zbigniew Ziobro
Czarzasty: koalicja rządząca podjęła decyzję o zebraniu podpisów odnośnie przekazania sprawy Ziobry do Trybunału Stanu
Źródło: TVN24
Koalicja rządowa podjęła decyzję o zebraniu podpisów pod decyzją o przekazanie sprawy Zbigniewa Ziobry do Trybunału Stanu - przekazał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Potrzebnych jest minimum 115 podpisów.

Decyzja rozpocznie proces przekazania sprawy Ziobry do Trybunału Stanu - dodał marszałek Sejmu.

Włodzimierz Czarzasty
Włodzimierz Czarzasty
Źródło: Albert Zawada/PAP

Pytany później o to, kiedy można spodziewać się wniosku zaznaczył, że "procedura jest dosyć prosta". - Dzisiaj się odbędzie spotkanie szefów klubów koalicyjnych - ustalą zasady, terminarz, bo to są ich decyzje. Najpierw trzeba minimum 115 podpisów. Te 115 podpisów jest skierowanych do marszałka Sejmu, marszałek Sejmu w trybie niezwłocznym, bo tak to zrobię, przekażę to do właściwej komisji i w tej komisji rozpocznie się praca w tej sprawie - powiedział.

Jeśli posłom uda się zebrać co najmniej 115 podpisów, sprawa trafi do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

Wcześniej prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał marszałkowi Sejmu informację o wydaniu postanowienia o przedstawieniu Zbigniewowi Ziobrze zarzutów. Postanowienie, jak informowano, mogło stanowić podstawę do rozważenia przez Sejm, czy opisane naruszenia prawa mogą stanowić naruszenie konstytucji w związku z tym, że zarzuty dotyczą działań Zbigniewa Ziobry jako ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, czyli członka Rady Ministrów.

Ziobro "w ciągu kilkunastu dni nie będzie miał paszportu"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ziobro "w ciągu kilkunastu dni nie będzie miał paszportu"

Zbigniew Ziobro bez immunitetu. Prokuratura wnioskuje o aresztowanie

Prokuratura Krajowa, której zespół śledczy nr 2 prowadzi postępowanie dotyczące między innymi ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wniosek o aresztowanie Ziobry na trzy miesiące. Posiedzenie sądu w tej sprawie zaplanowane jest na 22 grudnia.

Śledczy zamierzają postawić Zbigniewowi Ziobrze łącznie 26 zarzutów dotyczących między innymi nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. W tym celu Sejm uchylił immunitet byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS w odniesieniu do wszystkich zarzutów. Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie Ziobry.

26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura

Dariusz Kubik

Ziobro, którego reporter TVN24 w połowie listopada spotkał w Budapeszcie, nie zadeklarował jednoznacznie ani że wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech, ani że wróci do Polski. - Zamierzam się bronić, zamierzam używać słowa, zamierzam używać prawdy - zapewniał w jednym z wywiadów. Dodał też, że przyjdzie czas, aby "każdy z tych zarzutów wyjaśnić, bo nie ma nic do ukrycia".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Zbigniew ZiobroTrybunał Stanu
Czytaj także:
Do wypadku doszło w Zamościu
Potrącił 74-latka i odjechał, potem zgłosił się na policję. Pieszy zmarł w szpitalu
Lublin
imageTitle
Prezenterka zasłabła na wizji. "To było trochę dziwne"
Najnowsze
Ewa Z. nie przyznaje się do zarzucanych jej czynów
Była dyrektorka zoo w Poznaniu stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia
Poznań
imageTitle
"Dziwaczna kradzież" polskiego piłkarza
EUROSPORT
OSPA shutterstock_2639734605_1
Rośnie liczba zakażeń ospą wietrzną w Polsce. "To wrota infekcji"
Anna Bielecka
Puste butelki w kabinie i 1,7 promila w organizmie
W organizmie alkohol, w kabinie puste butelki. Kierowca ciężarówki zatrzymany
Wrocław
Drzewo runęło na tory. Utrudnienia na trasie Komorów - Pruszków (zdjęcie ilustracyjne)
Dostali zgłoszenie o ładunku wybuchowym na torach. Zatrzymali 43-latka
Kraków
kryptowaluty
Popularna platforma do "miksowania" kryptowalut zamknięta. Koniec z praniem pieniędzy
BIZNES
Steve Witkoff i Jared Kushner spacerujący po centrum Moskwy przed rozmowami z Władimirem Putinem
Spacer amerykańskiej delegacji po Moskwie. "To wspaniałe miasto"
Świat
Policja w RPA
Prezenterka radiowa oskarżona o werbowanie do grupy Wagnera
Świat
Policjanci zatrzymali poszukiwanych listami gończymi (zdjęcie ilustracyjne)
Ojciec nie żyje, syna zatrzymano
Poznań
Włodzimierz Czarzasty
Weto Nawrockiego upadnie w Sejmie? "Powinien mieć naprawdę więcej empatii"
Polska
samolot lotnisko shutterstock_1889546404
Chciał pomocy przy wejściu na pokład, usłyszał, że nie może lecieć
Maciej Wacławik
Niedźwiedź wdrapał się na słup energetyczny w Arizonie
Niedźwiedź na słupie energetycznym. Nagranie akcji ratunkowej
METEO
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Potężna kara dla operatora i konieczność zwrotu pieniędzy klientom. "Jesteśmy zaskoczeni"
BIZNES
Do zdarzenia doszło w Pabianicach
Rajd ulicami zakończony na drzewie. Za kierownicą kompletnie pijany 16-latek
Łódź
imageTitle
Nie żyje były mistrz NBA. "To boli do szpiku kości"
EUROSPORT
1 godz 4 min
Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent wetuje. "Ta ustawa będzie dla niego problemem"
Podcast polityczny
amunicja shutterstock_2656357053
Zginęły tysiące sztuk amunicji, która "nie może trafić w niepowołane ręce"
Świat
Policja zatrzymała siedem osób (zdjęcie ilustracyjne)
Fatalna pomyłka "łowców pedofilów". "Zdarzenie o dużym potencjale traumatycznym"
Polska
faberge
Ma tylko osiem centymetrów, tysiące diamentów i kosztowało miliony. To rekord
BIZNES
Samochód ciężarowy przewrócił się na bok na DK92 koło Sochaczewa
Samochód ciężarowy przewrócił się na bok
WARSZAWA
imageTitle
Plotka o Serenie Williams wywołała burzę. "To istne szaleństwo"
EUROSPORT
Mężczyźni usłyszeli zarzuty rozboju i bezprawnego pozbawienia wolności.
Podali się za policjantów, weszli do domu. Kobietę skrępowali i okradli
Białystok
2910N104V CPK ZABLOTNIA
Horała twierdzi, że wciąż nie wie, jak doszło do sprzedaży działki pod CPK
BIZNES
Marcin Horała
"Normalsi" i "podjęcie boju". Horała o sporach w PiS
Polska
Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
Na rok zamkną Muzeum Fryderyka Chopina
WARSZAWA
Wyginął endemiczny gatunek motyla
Wyginął endemiczny gatunek motyla. "Tragiczne wydarzenie"
METEO
imageTitle
Kpią z Lewandowskiego. "Piłka w kierunku trzeciego piętra"
EUROSPORT
Jafar Panahi po konferencji prasowej towarzyszącej premierze "A Simple Accident"
Znany reżyser zaocznie skazany
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica