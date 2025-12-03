Ziobro stanie przed Trybunałem Stanu? Decyzja koalicji rządzącej

Czarzasty: koalicja rządząca podjęła decyzję o zebraniu podpisów odnośnie przekazania sprawy Ziobry do Trybunału Stanu Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Decyzja rozpocznie proces przekazania sprawy Ziobry do Trybunału Stanu - dodał marszałek Sejmu.

Włodzimierz Czarzasty Źródło: Albert Zawada/PAP

Pytany później o to, kiedy można spodziewać się wniosku zaznaczył, że "procedura jest dosyć prosta". - Dzisiaj się odbędzie spotkanie szefów klubów koalicyjnych - ustalą zasady, terminarz, bo to są ich decyzje. Najpierw trzeba minimum 115 podpisów. Te 115 podpisów jest skierowanych do marszałka Sejmu, marszałek Sejmu w trybie niezwłocznym, bo tak to zrobię, przekażę to do właściwej komisji i w tej komisji rozpocznie się praca w tej sprawie - powiedział.

Jeśli posłom uda się zebrać co najmniej 115 podpisów, sprawa trafi do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

Wcześniej prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał marszałkowi Sejmu informację o wydaniu postanowienia o przedstawieniu Zbigniewowi Ziobrze zarzutów. Postanowienie, jak informowano, mogło stanowić podstawę do rozważenia przez Sejm, czy opisane naruszenia prawa mogą stanowić naruszenie konstytucji w związku z tym, że zarzuty dotyczą działań Zbigniewa Ziobry jako ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, czyli członka Rady Ministrów.

Zbigniew Ziobro bez immunitetu. Prokuratura wnioskuje o aresztowanie

Prokuratura Krajowa, której zespół śledczy nr 2 prowadzi postępowanie dotyczące między innymi ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wniosek o aresztowanie Ziobry na trzy miesiące. Posiedzenie sądu w tej sprawie zaplanowane jest na 22 grudnia.

Śledczy zamierzają postawić Zbigniewowi Ziobrze łącznie 26 zarzutów dotyczących między innymi nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. W tym celu Sejm uchylił immunitet byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS w odniesieniu do wszystkich zarzutów. Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie Ziobry.

Ziobro, którego reporter TVN24 w połowie listopada spotkał w Budapeszcie, nie zadeklarował jednoznacznie ani że wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech, ani że wróci do Polski. - Zamierzam się bronić, zamierzam używać słowa, zamierzam używać prawdy - zapewniał w jednym z wywiadów. Dodał też, że przyjdzie czas, aby "każdy z tych zarzutów wyjaśnić, bo nie ma nic do ukrycia".

OGLĄDAJ: TVN24 HD