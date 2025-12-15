Sikorski kontra węgierski minister

Ursula von der Leyen o propozycji KE wykorzystania rosyjskich zamrożonych środków na pomoc finansową Ukrainie Źródło: TVN24

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto odpowiedział w niedzielę na wpis szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego na X. Polski minister ocenił wcześniej, komentując słowa węgierskiego premiera Viktora Orbana, że ten zasłużył na Order Lenina.

"Rozumiemy, że naprawdę chcesz wojny Rosji z Europą. Nie damy się wciągnąć w twoją wojnę" - napisał Szijjarto, zwracając się do szefa polskiego MSZ.

Niedługo później wpis węgierskiego ministra doczekał się odpowiedzi Sikorskiego. "Dopóki Rosja ponownie nie dokona inwazji, takiej wojny nie będzie, ale rozumiemy, że tym razem bylibyście po jej stronie" - napisał.

Unless Russia invades again there won't be such a war but we understand that this time you would be on her side. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 14, 2025

Decyzja UE w sprawie rosyjskich aktywów

Sikorski zamieścił wcześniej post z nagraniem przedstawiającym wypowiedź węgierskiego premiera, który określił mianem "deklaracji wojny" piątkową decyzję Unii Europejskiej o zamrożeniu na stałe rosyjskich aktywów, zdeponowanych na terytorium UE. "Viktor zasłużył na swój Order Lenina" - napisał szef polskiej dyplomacji.

Podczas sobotniego tzw. antywojennego wiecu w Mohaczu, czyli jednego z serii spotkań z wyborcami przed zaplanowanymi na kwiecień przyszłego roku wyborami parlamentarnymi, Viktor Orban powiedział, że "przejmowanie setek miliardów innego państwa nigdy w historii nie przeszło bez odpowiedzi; to deklaracja wojny".

Piątkowe unijne porozumienie zmienia sposób decydowania o rosyjskich aktywach, usuwając konieczność podejmowania decyzji w tej kwestii co pół roku, za zgodą wszystkich stolic.

Rząd w Budapeszcie ocenił, że zmiana podejmowania decyzji ws. rosyjskich aktywów jest "końcem praworządności w Unii Europejskiej". "W ten sposób rządy prawa w Unii Europejskiej ustępują miejsca rządom biurokratów. Innymi słowy, nastała brukselska dyktatura" - stwierdził w piątek premier Orban.

