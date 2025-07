Matecki przerywa Napieralskiemu, krzycząc: wy jesteście za niemieckim mundurem

Spięcie Grzegorza Napieralskiego i Dariusza Mateckiego w Sejmie Źródło: TVN24

Podczas sejmowej dyskusji o sytuacji na granicy doszło do spięcia pomiędzy Napieralskim i Mateckim. Poseł Koalicji Obywatelskiej zwrócił się z mównicy do parlamentarzysty Prawa i Sprawiedliwości. - Zwracam się do pana Dariusza M., który ma sześć zarzutów, a jego wiarygodność jest zerowa - powiedział.

Napieralski nawiązał w ten sposób do sytuacji z marca tego roku, gdy Matecki usłyszał zarzuty związane ze sprzeniewierzeniem pieniędzy pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości, a także praniem brudnych pieniędzy oraz z fikcyjnym zatrudnieniem w strukturach Lasów Państwowych.

- Zwracam się do pana, żeby pan nie kłamał, bo pan tutaj powinien być na tej mównicy ostatni, gdyby pan miał honor, ale pan go nie ma - ocenił Napieralski. - Pan kłamie perfidnie i straszy Polaków i Polki - dodał.

Dariusz Matecki i Grzegorz Napieralski

"To jest hipokryta"

Grzegorz Napieralski dodał, że "to wy (PiS - red.) wpuściliście migrantów" i za waszych "rządów busy z białoruskiej granicy jeździły do Niemiec". - To wasz minister spraw zagranicznych powiedział: wpuszczaliśmy migrantów na potęgę - stwierdził.

Następnie dodał: - To jest hipokryta, patrzcie na niego, to jest hipokryta.

Matecki stał wtedy obok mównicy sejmowej.

Napieralski kontynuował: - Wy mówiliście murem za mundurem, a co dzisiaj robicie? Niszczycie polski mundur, polskich żołnierzy, polskich policjantów, polskich strażników granicznych.

W trakcie wypowiadania tych słów na mównicę sejmową wszedł Dariusz Matecki. - Wy jesteście murem za mundurem, ale niemieckim - odpowiedział poseł PiS.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zaapelował o opuszczenie mównicy przez obu parlamentarzystów. - Będą kontynuowali panowie tę rozmowę w kuluarach i w innych miejscach - powiedział.

Kontrole na granicach

Tymczasowe kontrole na granicy polsko-niemieckiej i polsko-litewskiej rozpoczęły się w poniedziałek o północy i będą obowiązywać przez najbliższe 30 dni. Rząd nie wyklucza przedłużenia ograniczeń.

Straż Graniczna podkreśla, że funkcjonariusze będą kontrolować przede wszystkim busy i samochody przewożące więcej osób. Na celowniku znajdą się także auta z przyciemnionymi szybami.

