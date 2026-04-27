Łatwo dokonuje rzeczy niemożliwych. Kim jest Łatwogang? Maciej Wacławik |

Łatwogang i Bedoes opublikowali wspólne oświadczenie Źródło: TVN24

Dzień po zakończeniu zbiórki Łatwogang na TikToku obserwowany jest przez 2,9 mln użytkowników, na Instagramie ma zaś 1,4 mln obserwujących. Choć na Spotify usłyszymy tylko kilka utworów z jego udziałem, w ciągu ostatniego miesiąca słuchało go tu blisko 140 tys. osób.

W jaki sposób Łatwogang zdobył popularność? Jak zauważył dr Karol Jachymek, medioznawca z Obserwatorium Praktyk Medialnych Uniwersytetu SWPS, influencer słynie z robienia bardzo niezwykłych i szalonych działań, które z perspektywy dorosłych mogą wydawać się absurdalne. - Dla mnie Łatwogang jest typem twórcy internetowego, który jest bardzo autentyczny, szczery, a jego szalone pomysły mają w sobie pewien rodzaj młodzieńczej energii - podkreślił medioznawca, mówiąc o zbiórce dla Fundacji Cancer Fighters.

Łatwogang i Ed Sheeran śpiewający po polsku

Jednym z pierwszych jego wyzwań był pomysł, by słowo "gilbert" (miał to być synonim geniusza) zaistniało wśród 10 nominowanych do Młodzieżowego Słowa Roku 2022. Pomysł chwycił i internauci masowo wpisywali je w formularzu zgłoszeniowym PWN. Cel osiągnęli, choć ostatecznie wygrała "essa".

Inicjatywą, która zapewniła influencerowi olbrzymi rozgłos, było nagranie piosenki z Edem Sheeranem. Jak do tego doszło? W sierpniu ubiegłego roku, gdy brytyjski piosenkarz występował w Polsce, Łatwogang opublikował na TikToku nagranie ze spotkania z nim, na którym zapytał popularnego na całym świecie artystę, za ile lajków nagrałby z nim piosenkę. - Za milion lajków - odpowiedział Sheeran. - Może zaśpiewam po polsku - dodał, uściślając, że chodzi o wspólne wykonanie jednej z jego piosenek. W ciągu niespełna dwóch miesięcy nagranie to uzyskało ponad 1,7 mln polubień. Utwór "Azizam" ze wstawkami w języku polskim ujrzał światło dzienne w październiku. "Tyle dobrej zabawy!" - skomentował Sheeran teledysk na TikToku, w którym występuje z Łatwogangiem.

Wyzwania Łatwoganga - palma na rondzie, stopa na Instagramie

W tym samym roku z inicjatywy influencera na rondzie w Siemiatyczach stanęła... palma. Łatwogang zapewniał w mediach społecznościowych, że uzyskał zgodę burmistrza miasta oraz że palma została zainstalowana dzięki sponsorowi - jednej z marek telefonii komórkowej. Nagranie z palmą na "losowym rondzie na Podlasiu" obejrzało przeszło 2,5 mln osób.

Łatwogang pracował na rozpoznawalność również na innej platformie - Instagramie, gdzie postanowił pobić polski rekord w liczbie lajków pod postem. W 2024 roku zapewnił, że jeśli zdjęcie jego stopy zdobędzie więcej polubień niż zdjęcie Wersow i Friza z ich córką (1,1 mln), pojedzie rowerem do Afryki. Sfotografowana stopa uzyskała 1,2 mln lajków, w związku z czym Łatwogang ruszył na wyprawę rowerową, podczas której - jak informował - pokonał ponad 3 tys. km.

O wyzwaniach związanych z trasą do Afryki opowiadał później w "Dzień Dobry TVN". - To chyba przychodzi tak losowo - przyznał, pytany w programie, skąd czerpie pomysły na rozmaite przedsięwzięcia. - Uważam, że to wychodzi naturalnie. Nie robię tego na siłę. Po prostu robię to, co chcę robić w swoim życiu - dodawał.

Całkiem naturalnie wyszło też inne wyzwanie z nogą influencera w roli głównej. Z MrBeastem, najpopularniejszym twórcą na platformie YouTube na świecie, założył się, kto wymieni więcej nazw krajów... stojąc na jednej nodze. W razie przegranej MrBeast miał zadzwonić do mamy Piotrka. Choć to Łatwogang przegrał, MrBeast i tak się z nią połączył.

Filmy Łatwoganga i miliony wyświetleń

Łatwogang publikuje w internecie od ponad czterech lat. Pierwszy film na TikToku zamieścił w grudniu 2021 roku, a już na początku stycznia kolejnego roku stworzył pierwszego tiktoka, który uzyskał ponad milion polubień (obecnie 3,3 mln).

Lista nagrań Łatwoganga obejrzanych przez co najmniej milion osób jest długa. Znajdziemy na niej filmik, na którym influencer pokazuje gigantyczny billboard ze zdjęciem stopy z podpisem "Pov: Baba od matmy mówiła, że nic nie osiągniesz więc powiesiłeś stopę na jej bloku" (4,3 mln), prezentację drzwi z klocków Lego (2,7 mln), dedykowane babci nagranie z życzeniem miłego dnia (4,2 mln), reklama smartfona znanej marki (1,7 mln wyświetleń), wizyta u "egzotycznego fryzjera" (2,2 mln) czy film, w którym MrBeast mówi "Polska gurom" (6 mln). Nagranie z Łatwogangiem pozującym w "kostiumie" z cebuli obejrzało 5,5 mln osób.

Łatwogang - jak się nazywa i skąd pochodzi

Mimo kilku lat intensywnej obecności w mediach społecznościowych, stosunkowo trudno o informacje na temat popularnego influencera. Problemy stwarza nawet jego prawdziwe imię. Mówił o tym podczas niedawnego streamu. - Jest mega dużo fejków. Dużo mediów pisze, że mam na imię Patryk i jestem z Radomia, a mam na imię Piotrek i jestem z Warszawy - powiedział influencer w rozmowie z goszczącymi w jego domu dziennikarzami.

Dodał jednak, że w ogóle mu to nie przeszkadza. I może tak jest nawet i lepiej, bo "im bardziej jest ukryty", tym łatwiej pokazać, że wszyscy razem zbierają pieniądze dla dzieciaków. "Każdy dokłada swoją cegiełkę, nie ma co kogoś 'bohateryzować'" - mówił.

We wspólnym poniedziałkowym oświadczeniu z Bedoesem 2115 Łatwogang i raper piszą m.in.: "Nie obraźcie się za brak naszej obecności w mediach, tu po prostu nie chodzi o nas - chodzi o dzieci i wszystkich, którzy nie mają wyboru i muszą walczyć z tym ku******* i to im dawajmy siłę codziennie, im dajmy głos, ich zaproście do programu. Zmieńmy sposób myślenia o raku na zawsze".

Redagował AM