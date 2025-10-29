Kiedy Sejm zajmie się immunitetem Ziobry? Hołownia odpowiada

Bodnar o Ziobrze: jest obawa mataczenia i ucieczki Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: We wtorek minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu oraz tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia pytany o to, kiedy Sejm zajmie się wnioskiem, zwracał uwagę na potrzebę "procedowania w sposób niebudzący żadnych wątpliwości".

Szymon Hołownia został zapytany, kiedy Sejm zajmie się wnioskiem o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze. - Chcę też zwrócić uwagę, tym wszystkim, którzy mówią, że to powinno zostać rozpatrzone na "już", że czekaliśmy na ten dokument wiele miesięcy. Musimy procedować w sposób niebudzący żadnych wątpliwości, dlatego naginanie tutaj terminów czy regulacji, albo wychodzenie przed szereg będzie skutkowało tym, że ten wniosek będzie podważany z przyczyn formalnych, a nie chcielibyśmy tego - przekazał.

Marszałek Sejmu przypomniał, że 150-stronicowy wniosek trafił do Sejmu we wtorek w godzinach popołudniowych przed jego wylotem do Sztokholmu. - Od razu został przeze mnie skierowany do kontroli formalnej - poinformował.

Zapewnił, że poprosił kancelarię, żeby zrobiła "wszystko, co możliwe, aby jeszcze w tym tygodniu uporać się z kontrolą formalną". Hołownia wyjaśnił też, że według procedury - gdy będzie wiadomo, że wniosek spełnia kryteria - skieruje dokument do sejmowej komisji immunitetów i do Zbigniewa Ziobry, aby mógł zapoznać się z zarzutami.

- To jest duży dokument, więc nie będą to 24 godziny, natomiast nie będą to też tygodnie - zaznaczył marszałek. Zapewnił również, że chciałby, aby "sprawiedliwości stało się zadość".

Hołownia w środę zakończył dwudniową wizytę w stolicy Szwecji, gdzie wziął udział w sesji Rady Nordyckiej.

Wniosek o uchylenie immunitetu Ziobrze

Rzeczniczka prokuratora generalnego prokurator Anna Adamiak poinformowała we wtorek, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Sejmu liczący 158 stron wniosek o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości, a obecnie posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. We wniosku znalazło się też wystąpienie o zgodę na zatrzymanie.

Według prokuratury, istnieje uzasadnione podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.

Maksymalny wymiar kary, który może być orzeczony w związku z przestępstwami opisanymi we wniosku to 25 lat pozbawienia wolności.

