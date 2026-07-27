Polska Kiedy ekstradycja Zbigniewa Ziobry? Tusk: to pytanie do innego Donalda Aleksandra Sapeta |

Kiedy ekstradycja Zbigniewa Ziobry? Tusk: to pytanie do innego Donalda Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do USA skierowano wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry - potwierdziła w poniedziałek rzeczniczka prokuratora generalnego prokurator Anna Adamiak.

Wcześniej premier Donald Tusk był pytany w poniedziałek, kiedy realnie może dojść do ekstradycji byłego ministra sprawiedliwości. - Biorąc pod uwagę fakt, że Zbigniew Ziobro prawdopodobnie ukrywa się w Stanach Zjednoczonych, to mógłbym powiedzieć, że to jest pytanie do innego Donalda - odparł szef rządu w trakcie konferencji prasowej w Głuchołazach.

Zdjęcie z listu gończego za Zbigniewem Ziobrą Źródło zdjęcia: Policja

- Będziemy zgodnie z prawem szukali wszystkich dostępnych sposobów, aby ci politycy, na których ciążą tak poważne oskarżenia, stanęli prędzej czy później przed polskim sądem - podkreślił. - Kiedy mamy do czynienia z uciekinierami, wymaga to dobrej współpracy z rządami danych krajów (…). Po zmianie władzy na Węgrzech mamy świetną współpracę z rządem węgierskim, jeśli chodzi o te kwestie - kontynuował premier.

- Czekamy na pozytywne sygnały z Waszyngtonu. Czy one nadejdą? Nie wiem - podsumował Tusk.

Zarzuty dla Zbigniewa Ziobry i poszukiwania

Śledczy podejrzewają byłego ministra sprawiedliwości o popełnienie 26 przestępstw w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w tym między innymi o kierowanie grupą przestępczą.

W lutym sąd rejonowy wyraził zgodę na areszt, a następnie za politykiem wystawiono list gończy. Prokuratura skierowała też wniosek o wydanie wobec Ziobry Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA). Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił wydania go.

Ziobro jeszcze przed decyzją sądu o areszcie przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał ochronę międzynarodową od rządu Viktora Orbana. W maju media ujawniły, że były szef MS uciekł do Stanów Zjednoczonych. Na Kontakt24 dostaliśmy jego zdjęcie.

Zbigniew Ziobro Źródło zdjęcia: Kontakt 24

Węgry cofnęły status uchodźcy Ziobrze, jego żonie Patrycji Koteckiej-Ziobro i byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Unieważnione zostały także ich dokumenty podróżne.

W połowie lipca minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował o przekazaniu pisma do amerykańskiej agencji imigracyjnej ICE z pytaniami o pobyt Ziobry w USA.