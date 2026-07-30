Rosjanie zaatakowali Kijów. Polska poderwała myśliwce, uruchomiono alarm w Lublinie

Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski po spotkaniu w Lublinie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: dsns.gov.ua

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko zaapelował do mieszkańców stolicy o udanie się do schronów. Poinformował też o kilku pożarach obiektów niemieszkalnych w mieście. "Wróg uderza w stolicę pociskami balistycznymi. Zagrożenie kolejnymi atakami utrzymuje się. Pozostańcie w schronach!" - napisał na portalu Telegram Kliczko.

"W wyniku potężnego rosyjskiego ataku rakietowego i dronowego w Ukrainie" zginęło siedem osób, a 15 zostało rannych - podal portal Kyiv Independent. Jak precyzują dziennikarze, jest jedna ofiara śmiertelna w Kijowe, a sześć - w tym dwójka dzieci - w Krzywym Rogu.

Według dziennikarzy "Kyiv Independent" pierwsze wybuchy w Kijowie było słychać około godziny 1:18 czasu lokalnego, a druga fala nastąpiła około godziny 3:50.

Atak na Ukrainę Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua

Rosja atakuje Ukrainę. Poderwane myśliwce w Polsce

"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - poinformowało w nocy ze środy na czwartek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ).

❗️ Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ… pic.twitter.com/uyUywk460b — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) July 30, 2026 Rozwiń Źródło: X

Jak ogłosi komunikat opublikowany na profilu Dowództwa Operacyjnego RSZ na X, operowanie rozpoczęły myśliwce oraz samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.

Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Alarm na terenie Lublina

W Lublinie i części województwa lubelskiego syreny zawyły około godziny 3.50. Około godziny 4:00 alarm został odwołany.

- Potwierdzam, że zgodnie z decyzją RCB doszło do uruchomienia systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie miasta Lublin oraz kilku innych rejonów województwa lubelskiego – powiedział rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Dodał, że decyzja jest związana z operowaniem lotnictwa wojskowego Federacji Rosyjskiej, działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy.

Dopytywany w TVN24, jakie zagrożenie spowodowało alarm, wyjaśnił, że jest ono opisane procedurą, która pozwala na wszczęcie alarmu. Jak mówił w TVN24, "była to informacja o prawdopodobnym uderzeniu z powietrza". Czy coś naruszyło przestrzeń powietrzną naszego kraju? - pytał prowadzący. Bubicz powiedział, że w tym zakresie nie udziela komentarza. Podkreślił, że alarm był związany z atakami na zachodnią część Ukrainy.

W Lublinie w środę odbyło się spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który wracał ze spotkania z Donaldem Trumpem w USA, i premiera Donalda Tuska.

Zełenski apeluje o wsparcie

Jak napisała agencja Unian, wcześniej siły powietrzne ostrzegły przed rakietami balistycznymi lecącymi w kierunku Kijowa, Dniepru i Krzywego Rogu. Ukraińskie media donoszą też o wybuchach w okolicach Chrakowa, Winnicy, Czerkasów, Krzywego Rogu i w obwodzie sumskim.

Atak na Ukrainę Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł w środę wieczorem, że najbliższej nocy z dużym prawdopodobieństwem może dojść do zmasowanego ataku powietrznego sił rosyjskich.

Ukraiński przywódca po raz kolejny zaapelował do społeczności międzynarodowej o pomoc w postaci dostaw środków obrony powietrznej, w tym pocisków do systemów obrony antyrakietowej Patriot.