Polska

"Kiedy dziecko onkologiczne choruje, choruje cała rodzina". Nowy ogród sensoryczny daje ukojenie młodym pacjentom

Ogród sensoryczny
Nowy ogród sensoryczny "daje ukojenie" młodym pacjentom Centrum Psychiatrii i Onkologii
Źródło: TVN24
To najnowsza odsłona ponad 20-letniej współpracy Fundacji TVN i Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Na terenie Centrum Psychiatrii i Onkologii dla Dzieci i Młodzieży otwarto w piątek ogród sensoryczny. Przestrzeń ma wspierać proces leczenia pacjentów, dla których spokój i wyciszenie w otoczeniu dźwięków natury, są nieocenionym elementem terapii. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Autorka/Autor: asty

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Polska i ŚwiatFundacja TVN "nie jesteś sam"Ochrona zdrowia
