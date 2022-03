Rzecznik rządu Piotr Mueller o noszeniu maseczek: w środę komunikat w tej sprawie

Zapytany, czy data zniesienia obowiązku noszenia maseczek to 1 kwietnia, odpowiedział, że "nie wie", ale myśli, że będą to "najbliższe dni". - Rada ds. COVID zalecała, żeby ograniczyć już obowiązek maseczek, tylko nie wiem, w jakim zakresie, bo ta rekomendacja została przekazana do ministra zdrowia i on ją dzisiaj, jak rozumiem, ogłosi - dodał.