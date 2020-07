"Najwyższy czas zamknąć ten ponury rozdział". W Sejmie o podkomisji smoleńskiej Macierewicza

Macierewicz pokazał film

"Czego dowiedzieliśmy się przez minione 54 miesiące?"

Przypomniał, że członkowie podkomisji ani razu nie wybrali się do Smoleńska, gdzie znajduje się wrak Tu-154M, ani do Moskwy, gdzie mogliby zrobić własne kopie zapisów z rejestratorów polskiego rządowego samolotu.

"Najwyższy czas zamknąć ten ponury rozdział polskiej polityki"

Według Laska Macierewicz od lat świadomie wprowadza opinię publiczną w błąd. - Podkomisja nie przedstawiła nowych dowodów na inny przebieg wypadków, podjęte przez nią czynności nie przybliżają jej do tego celu, ale za to drogo kosztują. Ile - nie wiadomo, bo od dłuższego czasu informacje te są ukrywane przed opinią publiczną i parlamentarzystami - powiedział poseł.

"Poszukiwania wybuchu, który nie zostawia śladów i nie jest słyszalny"

– Szanowni państwo, jeżeli zapisy są sfałszowane, to dlaczego nie znaleźliście czasu przez ponad cztery lata, by pojechać do Moskwy i zrobić własne kopie oryginałów? – zapytał Lasek, zwracając się do obecnych na posiedzeniu członków podkomisji Macierewicza.