Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Coś, co po katastrofie wyglądało jako białe, na koniec było czarne. Poczekajmy"

Podczas ćwiczeń przed pokazami AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16. W katastrofie zginął pilot Wojska Polskiego major Maciej "Slab" Krakowian
Rajchel: coś, co po katastrofie wyglądało jako białe, na koniec było czarne
Źródło: TVN24
Szkolimy się po to, by być gotowym do działań w czasie konfliktu zbrojnego. Ale jeżeli do strat dochodzi w czasie pokoju, to jest coś, co wymaga zastanowienia, analizy - mówił w TVN24 pilot wojskowy, generał rezerwy i prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Jan Rajchel, odnosząc się do katastrofy F-16 w Radomiu.

W czwartek wieczorem w trakcie ćwiczeń przed Air Show w Radomiu rozbił się samolot F-16. Major Maciej "Slab" Krakowian, który pilotował maszynę, nie przeżył. Był jednym z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16. Jako instruktor i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland reprezentował Polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą.

Miejsce katastrofy F-16
Miejsce katastrofy F-16
Źródło: PAP/Paweł Supernak

Do wypadku w Radomiu odniósł się w piątek na antenie TVN24 generał rezerwy, pilot wojskowy Jan Rajchel, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ekspert fundacji Stratpoints i profesor Uniwersytetu w Siedlcach.

- Szkolimy się, trenujemy po to, aby być gotowym do działań w czasie konfliktu zbrojnego, w czasie wojny. Ale jeżeli do strat dochodzi w czasie pokoju, to jest coś, co wymaga zastanowienia, analizy i tak zawsze jest - powiedział. Przyznał, że "strat pokojowych nigdy nie unikniemy, nigdy nie będzie tak, że w tak niebezpiecznym zawodzie jest wszystko w porządku".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Dreszcz emocji, adrenaliny". Dowódca o tragicznym locie F-16

"Dreszcz emocji, adrenaliny". Dowódca o tragicznym locie F-16

Aleksandra Koszowska
W powietrzu "nie ma miejsca na przypadek"

W powietrzu "nie ma miejsca na przypadek"

Odnosząc się do możliwych przyczyn katastrofy, przestrzegł "przed wyciąganiem wniosków na podstawie przekazu telewizyjnego".

- To są różne ujęcia, różne kamery i różnie to może być widziane. Ja się nie podejmę oceny tego zdarzenia - podkreślił.

Przypomniał, że oceni to Komisja do Spraw Badania Wypadków Lotniczych. Mówił przy tym, że na podstawie analizy różnego rodzaju nagrań telewizyjnych, relacji świadków i przede wszystkim analizy zapisów z czarnych skrzynek będą wyciągnięte wnioski.

- Mogę powiedzieć tylko ze swojego doświadczenia, bo przeżyłem jako świadek szereg tego rodzaju katastrof i coś, co w pierwszym dniu po katastrofie wyglądało jako białe, na koniec dnia było czarne. Odwracało się o 180 stopni, dlatego poczekajmy - zaznaczył.

Major Maciej "Slab" Krakowian był jednym z bohaterów reportażu reportera TVN24 Artura Molędy "NATO: siła w powietrzu":

OGLĄDAJ: NATO: siła w powietrzu
Major Maciej "Slab" Krakowian

NATO: siła w powietrzu

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

"Na świecie są dwa rozwiązania, jeżeli chodzi o pilotów wojskowych"

Rajchel odniósł się w TVN24 do dyskusji odnośnie tego, czy piloci bojowi powinni brać udział w pokazach lotniczych.

- Ja tę dyskusję słyszałem szerzej, czy w ogóle warto organizować tego rodzaju pokazy. Uważam, że warto. Pokazy lotnicze towarzyszą praktycznie od ponad 100 lat, kiedy lotnictwo istnieje i taka jest tendencja ogólnoświatowa. Społeczeństwo chce widzieć to, co się dzieje w powietrzu, chce widzieć tego rodzaju, można powiedzieć, atrakcje. Myślę, że od tego nie odejdziemy, bo to są nie tylko pokazy wojskowe, ale i pokazy cywilne - zauważył.

Natomiast, jak dodał, to, kto powinien brać w nich udział, jest dyskusyjne.

Rajchel wskazał, że "na świecie są dwa rozwiązania, jeżeli chodzi o pilotów wojskowych". - Są to piloci wojskowi, którzy na co dzień wykonują swoje zadania, są wyszkoleni, działają, pełnią dyżury, funkcjonują w siłach zbrojnych. Takie rozwiązanie jest chyba bardziej powszechne i tak też było u nas - powiedział.

- I drugie rozwiązanie, które stosują przede wszystkim najbardziej rozwinięte armie świata pod względem ilościowym, jak Stany Zjednoczone, Francuzi czy Włosi, którzy do tego typu zadań (mają) dedykowanych pilotów, którzy wywodzą się oczywiście z pilotów bojowych, ale są etatowymi pilotami tych konkretnych zespołów, które służą do demonstrowania potęgi lotnictwa w powietrzu - wyjaśnił dalej.

Wytłumaczył, że "to nie oznacza, że w przypadku jakiegoś konfliktu zbrojnego oni dalej będą latali na pokazy". - Oni z powrotem staną się pilotami bojowymi - powiedział.

Rzecznik Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych pułkownik Marek Pawlak powiedział, że po czwartkowej katastrofie F-16 w czasie prób do Air Show w Radomiu, podjęta została decyzja o wstrzymaniu wszelkich lotów z udziałem tych myśliwców do odwołania, z wyjątkiem działań operacyjnych.

Dowództwo Generalne: do odwołania zakaz wykonywania na F-16 innych lotów niż bojowe
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dowództwo Generalne: do odwołania zakaz wykonywania na F-16 innych lotów niż bojowe

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba powiedział, że śledczy prowadzą intensywne czynności na terenie lotniska w Radomiu po katastrofie F-16. Jak dodał, odnaleziono rejestrator lotu i zabezpieczono ciało pilota, które przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie.

OGLĄDAJ: Prokuratura ws. katastrofy F-16: odnalezniono czarną skrzynkę
pc

Prokuratura ws. katastrofy F-16: odnalezniono czarną skrzynkę

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
TAGI:
RadomsamolotyLotnictwoWojsko Polskie
Czytaj także:
Tadeusz Lutak (zdjęcie z sierpnia 2024 roku)
Tadeusz Lutak skończył 108 lat. "Najstarszy mężczyzna w Polsce i niezłomny żołnierz"
Rzeszów
Siostra Małgorzata Chmielewska
Burza po liście otwartym siostry Chmielewskiej
Polska
ławka krzesło szkoła edukacja shutterstock_227691079
Co o edukacji zdrowotnej mówią lekarze? "Moje dzieci na pewno będą uczestniczyć w tych zajęciach"
Piotr Wójcik
Zakład Karny w Iławie
Próba ucieczki z więzienia, jeden z więźniów pobity przez strażnika
Olsztyn
Płonie kilka hektarów lasu
Pożar zaczął się w opuszczonym domu. Płonie kilka hektarów lasu i pól
Lublin
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
Odnaleziono czarną skrzynkę F-16
Polska
imageTitle
Nowe wieści po wypadku legendy. Powiało optymizmem
EUROSPORT
20 lat od huraganu Katrina
20 lat od Katriny. Zidentyfikowali ofiarę, pomógł naszyjnik
METEO
Dzielnicowi uratowali niemowlę zatrzaśnięte w samochodzie
Niemowlę zatrzaśnięte w samochodzie. Szybka interwencja policji 
Wrocław
Lisa Cook
Pozew przeciw Trumpowi. "Nielegalna próba usunięcia ze stanowiska"
BIZNES
Maciej Slab Krakowian czb
"Żegnaj, Mistrzu… Nie tak to miało być"
Polska
Selena Gomez
Biały welon, przyjaciółki i dużo zdjęć. Tak wyglądał wieczór panieński Seleny Gomez
Kultura i styl
imageTitle
Młodzi polscy siatkarze zatrzymani. Nie zagrają o medale mistrzostw świata
EUROSPORT
Burza
Gdzie jest burza? Grzmi i silnie pada
METEO
21-latek na hulajnodze zderzył się z autem (zdjęcie ilustracyjne)
Światło w zaroślach przyciągnęło policjantów. Zatrzymali dwóch mężczyzn
Szczecin
Samolot F-16 Tiger Demo Team Poland podczas pokazu w 2016 roku
Nie tylko pokazy. Jakie są zadania zespołu, do którego należał Maciej "Slab" Krakowian
Polska
imageTitle
Polskie kluby poznały rywali w Lidze Konferencji
EUROSPORT
Wyrok(zdjęcie ilustracyjne)
Amber Gold. Jest decyzja sądu apelacyjnego
BIZNES
imageTitle
Kim jest kolejna rywalka Świątek? Polka raz dała się jej zaskoczyć
EUROSPORT
Policja zatrzymała obywatela Ukrainy
"Zamieszczał w sieci materiały filmowe, w których groził podpaleniami"
WARSZAWA
Rolnik się wkurzył i wiatrak zburzył. Gdzie? To już nie ma znaczenia
Rolnik się wkurzył i wiatrak zburzył. Dlaczego? Nieważne, ale pasuje do tezy
Jan Kunert
Major Maciej "Slab" Krakowian
"Dreszcz emocji, adrenaliny". Dowódca o tragicznym locie F-16
Aleksandra Koszowska
Prezydent USA Donald Trump
Quiz. Redaktorzy newsowi potrafią wskazać 5 dobrych odpowiedzi, a ty?
Polska
licznik prad energia shutterstock_2176249181
Jest projekt w sprawie cen prądu
BIZNES
Pożar autobusu na zakopiance
W lusterku zobaczył dym i płomienie. Pożar autobusu na zakopiance
Kraków
shutterstock_2482047649
Coraz większy problem Tesli. "Jedna z najgorzej sprzedających się marek"
BIZNES
62-latek z zarzutami
Śmierć we wsi Pokój. Świętowali przejście na emeryturę
Opole
Barierki zamontowano na zakładkę
Niechlujna "barierkoza" w Poznaniu. Konserwator chce wyjaśnień
Poznań
Topnieniem lodowców w Himalajach
Znów pobiliśmy niechlubne rekordy
METEO
Air Show w Radomiu 2023
"Druga para oczu pilota, kolejny bezpiecznik". Kim jest Safety Observer
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica