Prezydent Radomia o majorze Krakowianie. "Miałem poczucie, że rozmawiam z kimś wielkim" Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Samolot F-16 rozbił się w Radomiu w czasie próby do Air Show. Do tragicznego wypadku, w którym zginął pilot maszyny - major Maciej "Slab" Krakowian, doszło w czwartek wieczorem. Air Show został odwołany.

Prezydent Radomia Radosław Witkowski (PO) opowiadał w "Jeden na jeden" w TVN24 o momencie, kiedy poznał majora Krakowiana.

- Miałem okazję poznać pana majora tydzień temu (...), przy okazji konferencji prasowej - przekazał. - Mam też takie charakterystyczne zdjęcie, które można znaleźć na profilu, czy to moim, czy miejskim. Wspólnie z majorem zapraszamy właśnie na pokazy Air Show - wspominał, dodając, że "to na pewno pozostanie w jego głowie bardzo długo".

- Nasz kontakt był kilkuminutowy, ale miałem takie poczucie, że rozmawiam z kimś naprawdę wielkim. I takim w moim odczuciu i w mojej głowie pozostanie pan major Krakowian - podkreślił.

"Radom jest w żałobie"

Witkowski przekazał też, że "przygotowania do Air Show już się zakończyły". - Całe miasto oczekiwało i odliczało te ostatnie godziny. Za 24 godziny mieliśmy rozpocząć wielkie pokazy. Natomiast dziś mamy wielką tragedię, w wymiarze osobistym. Zginął jeden z najważniejszych polskich pilotów. Człowiek wielkiej pasji, ale przede wszystkim fantastyczny żołnierz - powiedział.

Złożył przy tym "wielkie wyrazy współczucia dla rodziny, bliskich, ale także dla całego środowiska lotniczego".

Samorządowiec wskazywał, że Radom "od dziesiątek lat jest związany z polskim lotnictwem". - Dlatego miasto będzie bardzo długo przeżywało tę tragedię. (...) Radom jest w żałobie - oświadczył Witkowski.

"Rozdzwoniły się wszystkie służby"

Gość TVN24 mówił też o chwili, kiedy dowiedział się o katastrofie myśliwca. Przekazał, że w czasie prób do pokazów był w domu i oglądał mecz tenisistki Igi Świątek, ale w pewnym momencie usłyszał "potężny huk". - I za chwileczkę zobaczyłem snop czarnego dymu, który unosił się nad radomskim lotniskiem - dodał.

- W tym samym momencie rozdzwoniły się wszystkie służby, które mi podlegają, na czele z dyrektorem wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, który poinformował mnie o tym zdarzeniu - kontynuował Witkowski.

Tragedia na próbie do Air Show. "Potężny huk", "snop czarnego dymu" Źródło: TVN24

Zapewniał, że między służbami i władzami miasta była "pełna koordynacja". - Ale mieliśmy też świadomość, że to jest kwestia wojskowa i nasza rola polegała na tym, żeby nasze siły, po oczywiście udzieleniu pomocy medycznej, zabezpieczyły teren. Natomiast wiedzieliśmy, że całe procedury stoją po stronie wojskowej i dlatego zachowywaliśmy wstrzemięźliwość w tej sprawie. Czekaliśmy na dyspozycję ze strony wojska - dodał.

Dowiedz się więcej: Tak wyglądał moment katastrofy w Radomiu