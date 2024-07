Kotula o projektach aborcyjnych: trzeba mierzyć siły na zamiary i wiedzieć, co jest możliwe

W Sejmie przepadł pierwszy z projektów aborcyjnych. Ministra do spraw równości Katarzyna Kotula mówiła w "Faktach po Faktach", że trzeba teraz "mierzyć siły na zamiary i wiedzieć, co jest możliwe, a co nie". - Dzisiaj jeszcze sięgnęłam do umowy koalicyjnej, bo tą umową niektórzy politycy wewnątrz koalicji 15 października się zasłaniają, a tam mamy jasno zapisane, że kobiety mają prawo decydować - dodała.

Kotula: musimy rozsądnie podejść do sprawy z aborcją

- To, co musimy dzisiaj zrobić, to bardzo merytorycznie, bardzo rozsądnie podejść do sprawy związanej z aborcją, to znaczy mierzyć siły na zamiary oczywiście i wiedzieć, co jest możliwe, a co nie jest możliwe - dodała.