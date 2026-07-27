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Rozłam w PiS

Karol Nawrocki wkracza do gry. "Wymyka się to prezesowi spod kontroli"

karol nawrocki jurata 16
Prezydent zaprasza młodych do rezydencji w Juracie. "Coś jak Campus Polska"
Źródło wideo: "W kuluarach"
Źródło zdj. gł.: x.com/NawrockiKn
Zaplanowane na koniec sierpnia spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z młodzieżą w rezydencji w Juracie to element "wybijania się na niepodległość w środowisku Prawa i Sprawiedliwości" - ocenił w programie "W kuluarach" Bartłomiej Ślak. Dziennikarze TVN24 zwrócili też uwagę, że prezydencki ośrodek od lat był zamknięty dla postronnych.

W sobotę prezydent Karol Nawrocki zaprosił młodzież na spotkanie, które ma odbyć się w dniach 29-30 sierpnia w prezydenckiej rezydencji w Juracie. - Chcę wsłuchać się w wasze pomysły, rozmawiać o sprawach, które są dla was ważne, spojrzeć na świat waszymi oczami - zapowiedział w nagraniu opublikowanym na platformie X.

Zapowiedź spotkania padła dzień po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że ponad 30 posłów ugrupowania "zrezygnowało z członkostwa". Dotyczy to osób ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego - Rozwój Plus - którzy odmówili podpisania oświadczeń o braku przynależności do stowarzyszeń.

Rozłam w PiS. "Wymyka się to prezesowi spod kontroli"

Komentując polityczne trzęsienie ziemi na prawicy dziennikarz Bartłomiej Ślak ocenił w niedzielę w programie "W kuluarach", że inicjatywa prezydenta jest "kolejnym elementem, jeśli chodzi o wybijanie się na niepodległość w środowisku Prawa i Sprawiedliwości". Zwrócił uwagę, że Karol Nawrocki jak dotąd milczy w sprawie rozłamu w PiS.

- Nagle wychodzi prezydent i mówi: ja organizuję wydarzenie, ja jako ja, jako prezydent Karol Nawrocki. Dla młodych. Koniec lipca. Mamy tego grilla i wydarzenie Rozwoju Plus [planowane na 31 lipca - red.]. Wymyka się to prezesowi spod kontroli w takim sensie, że to są wydarzenia, nad którymi on kontroli miał nie będzie. Tam będzie budowane intelektualne zaplecze, struktury - analizował Bartłomiej Ślak.

- Na naszych oczach rodzą się nowe ośrodki władzy w Polsce, nowe ośrodki polityki - dodał Jan Piotrowski.

Zamknięta prezydencka rezydencja w Juracie

Dziennikarze zwrócili uwagę na jeszcze jedną zbieżność dat. Wydarzenie prezydenta Karola Nawrockiego zaplanowano na weekend 29-30 sierpnia, gdy kończy się organizowany w Olsztynie Campus Polska Przyszłości. Za tą inicjatywą stoi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, główny rywal Nawrockiego w wyborach prezydenckich z 2025 roku.

- Pytanie, czy to będzie campus prezydenta Karola Nawrockiego? - zastanawiał się Bartłomiej Ślak.

- Z Olsztyna do Juraty wcale nie jest tak daleko. Właściwie, jeżeli ktoś chciałby sobie wyrobić pogląd, który polityk może mieć dla młodzieży lepszą ofertę, no to pociąg i cyk - powiedział Maciej Warsiński.

Jurata, rezydencja prezydenta
Jurata, rezydencja prezydenta
Źródło zdjęcia: Adam Warżawa/PAP

Jan Piotrowski, który w cyklu "Wnętrza władzy" pokazywał m.in. pomieszczenia prezydenckiej rezydencji w Wiśle, zaznaczył, że rezydencja w Juracie "to zamknięty ośrodek". - To jest zamknięte od lat dziewięćdziesiątych, kiedy, zwłaszcza Aleksander Kwaśniewski lubił tam bywać. I to [wpuszczenie osób postronnych na teren obiektu - red.] jest naprawdę coś bardzo dużego - skomentował reporter.

Źródło: "W Kuluarach" TVN24
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Tagi:
Karol NawrockiRafał TrzaskowskiMateusz MorawieckiPrawo i SprawiedliwośćJarosław Kaczyński
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