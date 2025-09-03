Logo strona główna
Polska

Pytanie o potępienie Putina. Nawrocki: dyskusja poszła w nieco innym kierunku

Karol Nawrocki
Nawrocki: za zamkniętymi drzwiami jednoznacznie mówiłem o zagrożeniu ze strony Władimira Putina
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki mówił, że podczas otwartej dla mediów części spotkania z Donaldem Trumpem nie potępił Władimira Putina, bo "dyskusja poszła w nieco innym kierunku". Zapewnił, że za zamkniętymi drzwiami "mówił jednoznacznie", że rosyjski przywódca jest "zagrożeniem dla wolnego świata".

Karol Nawrocki w środę spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu. Trump zadeklarował, że amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce.

Później odbyły się rozmowy delegacji polskiej i amerykańskiej. Wieczorem Nawrocki odpowiadał na pytania dziennikarzy podczas konferencji.

Nawrocki: zaprosiłem Donalda Trumpa do Polski

Nawrocki: zaprosiłem Donalda Trumpa do Polski

RELACJA
Trump: amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce

Trump: amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce

Polska

Nawrocki: Putin jest zagrożeniem dla wolnego świata

Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona zapytał Nawrockiego o to, czemu podczas otwartej dla mediów części spotkania z Trumpem nie potępił Władimira Putina i czy takie słowa padły na zamkniętej części.

- Jak widzieliście państwo na tej publicznej części spotkania, nie było takiej możliwości, dyskusja poszła w nieco innym kierunku. Zapewniam pana redaktora, zapewniam wszystkich państwa, że w sposób jednoznaczny potwierdziłem swoje stanowisko - odpowiedział prezydent.  

- To stanowisko, które wyrażałem w czasie rozmów telefonicznych z panem prezydentem i z liderami całej Unii Europejskiej, mówiąc jasno, ja mówię konsekwentnie to samo, że nie ufam Władimirowi Putinowi - kontynuował. Dodał, że "Polska nie ma innych doświadczeń, jak tylko złe doświadczenia z Federacją Rosyjską".

Nawrocki podkreślił też, że "kolejne pakiety sankcji z jednej strony, a z drugiej strony wsparcie dla Ukrainy jest stanowiskiem nie tylko Polski, ale całej Europy". - Niezależnie od różnic, które są w ramach Unii Europejskiej, niezależnie od różnic, które są w Polsce między mną a polskim rządem, gwarantuję, że w kwestiach bezpieczeństwa, także na tym spotkaniu zamkniętym, mówiłem jednoznacznie o tym, jak postrzegam Władimira Putina, jakim jest zagrożeniem dla wolnego świata - powiedział polski prezydent.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: mjz

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/EPA/PAP

Donald TrumpUSAKarol NawrockiWładimir Putin
