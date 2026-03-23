Polska

Nawrocki spotkał się z Orbanem

Karol Nawrocki i Viktor Orban
Karol Nawrocki po spotkaniu z Viktorem Orbanem w Budapeszcie
Prezydent Karol Nawrocki przyleciał w poniedziałek do Budapesztu, gdzie spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Wizyta ta wzbudziła kontrowersje ze względu na relacje Orbana z Władimirem Putinem.

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w poniedziałek w Budapeszcie z premierem Viktorem Orbanem. Informację tę potwierdziła wieczorem kancelaria prezydenta.

O spotkaniu z Karolem Nawrockim poinformował również premier Viktor Orban.

Wcześniej Nawrocki i prezydent Węgier Tamas Sulyok spotkali się w Przemyślu w ramach obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Później Nawrocki poleciał do Budapesztu, gdzie kontynuował rozmowy z prezydentem - jeszcze przed spotkaniem z Orbanem.

Nerwowa reakcja na pytanie o Putina

Decyzja Karola Nawrockiego o spotkaniu się z Viktorem Orbanem budzi kontrowersje ze względu na relacje Orbana z Władimirem Putinem, a także stosunek Orbana do wojny w Ukrainie.

W grudniu zeszłego roku Nawrocki odwołał planowane spotkanie z Orbanem ze względu na wizytę premiera Węgier w Moskwie.

Nerwowa reakcja prezydenta po pytaniu o Orbana

Zapytany w poniedziałek przez dziennikarza TVN24, czy nie przeszkadza mu już zażyłość Orbana z Putinem, Nawrocki odpowiedział ostro. - O co pan chce spytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej? Pan nie słuchał, co ja myślę o Władimirze Putinie, panie redaktorze? Robiliście materiały, że mnie ściga Putin? - pytał.

- Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski. Mówię do pana, panie redaktorze, Władimir Putin to zbrodniarz. Rozumie pan redaktor? Do widzenia - powiedział.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej z prezydentem Węgier Karol Nawrocki mówił między innymi, że"dla Polski Władimir Putin i Federacja Rosyjska są zagrożeniem egzystencjalnym, tak jak bolszewicy w 1920 roku." - Polacy kochają Węgrów, nienawidzą Władimira Putina, który jest zbrodniarzem wojennym i nikim więcej - powiedział prezydent.

Wizyta prezydenta. "Tego się nie da tak prosto komentować"

Grudniowe spotkanie odwołane

Nawrocki miał się spotkać z premierem Węgier 3 grudnia zeszłego roku, zaledwie kilka dni po wizycie Orbana na Kremlu. Do spotkania ostatecznie nie doszło. Jak argumentował wtedy w TVN24 rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, za decyzją stało spotkanie "premiera Orbana ze zbrodniarzem Putinem".

"Na stole leżały trzy scenariusze". Kulisy decyzji Nawrockiego

"W związku ze zrealizowaną przez Premiera Viktora Orbana wizytą w Moskwie i jej kontekstem, Prezydent K. Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu" - oświadczył wówczas szef Biura Polityki Międzynarodowej w Pałacu Prezydenckim Marcin Przydacz.

Autorka/Autor: Mikołaj Gątkiewicz/ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Grzegorz Jakubowski/KPRP

Karol NawrockiWęgryViktor Orban
Czytaj także:
Karol Nawrocki
"Będziemy takich sytuacji mieli więcej"
Polska
imageTitle
Sabalenka zdradziła sekret. To był jej sposób na sędziów
EUROSPORT
Egzamin na prawo jazdy
Błędy w egzaminach na prawo jazdy. Ministerstwo potwierdza
BIZNES
imageTitle
Kacper Tomasiak nie wystąpi w Planicy
EUROSPORT
23 1925 fpf gosc-0004
Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa? Nowacka mówi, kiedy ogłosi decyzję
Polska
Kolumbia katastrofa samolotu
Katastrofa wojskowego samolotu. Uratowali już kilkadziesiąt osób
Świat
Noc, mróz, przymrozek
Nocą ściśnie lekki mróz
METEO
imageTitle
Dlaczego trener Świątek musiał odejść? Eksperta w ogóle to nie dziwi
EUROSPORT
biurowiec shutterstock_2398225309
Więcej uprawnień dla inspektorów PIP? Sondaż
BIZNES
Minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Péter Szijjártó przyleciał do Moskwy na Rosyjski Tydzień Energii
"Bardzo niepokojące" doniesienia. Chcą wyjaśnień od Węgier
Świat
Dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala
Dziecko spadło z ciągnika. Jest w ciężkim stanie
Kraków
23 1354 CNN SE-004MO_TX__PIECE_OF_METE-0001
"Zobaczyłam dziurę w suficie". Twierdzi, że do jej domu wpadł meteoryt
METEO
Dziki w Parku Dreszera na warszawskim Mokotowie
Dziki nie są już "dzikie", tylko miejskie. "One już u nas mieszkają"
WARSZAWA
Droga została zamknięta
Pod ziemią zniknęło ogrodzenie z furtką. Zapadlisko w Będzinie
Katowice
Giorgia Meloni
Porażka Meloni i jej rządu. Jest komentarz
Świat
imageTitle
Lewandowski o Pietuszewskim. "Tylko się cieszyć"
EUROSPORT
NASK
Superkomputer uruchomiony. "W służbie państwu i obywatelom"
BIZNES
Tankowiec LNG
USA ostrzegają Europę. "Są inni nabywcy"
BIZNES
imageTitle
Wygrana o centymetry na początek słynnego wyścigu
EUROSPORT
shutterstock_2641753187_1
Załamanie pogody tuż-tuż. Co nas czeka
METEO
Oficer węgierskiego wywiadu Zoltan Andre kierował siatką szpiegów w Ukrainie
SBU: węgierski oficer wywiadu kierował siatką informatorów w Ukrainie
Świat
Yoel Gamzou
Nowy dyrektor muzyczny warszawskiej opery: każda nuta jest aktem politycznym
Tomasz-Marcin Wrona
Wielkanoc
Pogoda na Wielkanoc. W święta może rządzić śnieżne monstrum
Arleta Unton-Pyziołek
656013044_1377878517712468_223899952056260249_n
Wypadek na weselu. Połowa gości wpadła do piwnicy
Świat
pap_20220701_2QH
Rząd stawia na nowe źródło energii. "Jest potencjał"
BIZNES
Uniwersyteckie godło przechodzi renowację
Godło drażniło brata cara, zdejmowali je okupanci. Wiemy, gdzie trafiło
WARSZAWA
Aktor Jason Momoa
"Ostatnie tygodnie były ciężkie". Popularny aktor ewakuowany wraz z rodziną
METEO
Szpital Wojskowy w Krakowie
Policja szuka przestępcy, który uciekł ze szpitala
Kraków
Donald Tusk
Nawrocki wzburzony po pytaniu dziennikarza. Tusk komentuje
Polska
imageTitle
Sellier o skutkach wypadku. "Być może będę nieco gorzej widzieć na lewe oko"
EUROSPORT
