Nawrocki spotkał się z Orbanem

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w poniedziałek w Budapeszcie z premierem Viktorem Orbanem. Informację tę potwierdziła wieczorem kancelaria prezydenta.
O spotkaniu z Karolem Nawrockim poinformował również premier Viktor Orban.
Wcześniej Nawrocki i prezydent Węgier Tamas Sulyok spotkali się w Przemyślu w ramach obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Później Nawrocki poleciał do Budapesztu, gdzie kontynuował rozmowy z prezydentem - jeszcze przed spotkaniem z Orbanem.
Nerwowa reakcja na pytanie o Putina
Decyzja Karola Nawrockiego o spotkaniu się z Viktorem Orbanem budzi kontrowersje ze względu na relacje Orbana z Władimirem Putinem, a także stosunek Orbana do wojny w Ukrainie.
W grudniu zeszłego roku Nawrocki odwołał planowane spotkanie z Orbanem ze względu na wizytę premiera Węgier w Moskwie.
Zapytany w poniedziałek przez dziennikarza TVN24, czy nie przeszkadza mu już zażyłość Orbana z Putinem, Nawrocki odpowiedział ostro. - O co pan chce spytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej? Pan nie słuchał, co ja myślę o Władimirze Putinie, panie redaktorze? Robiliście materiały, że mnie ściga Putin? - pytał.
- Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski. Mówię do pana, panie redaktorze, Władimir Putin to zbrodniarz. Rozumie pan redaktor? Do widzenia - powiedział.
Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej z prezydentem Węgier Karol Nawrocki mówił między innymi, że"dla Polski Władimir Putin i Federacja Rosyjska są zagrożeniem egzystencjalnym, tak jak bolszewicy w 1920 roku." - Polacy kochają Węgrów, nienawidzą Władimira Putina, który jest zbrodniarzem wojennym i nikim więcej - powiedział prezydent.
Grudniowe spotkanie odwołane
Nawrocki miał się spotkać z premierem Węgier 3 grudnia zeszłego roku, zaledwie kilka dni po wizycie Orbana na Kremlu. Do spotkania ostatecznie nie doszło. Jak argumentował wtedy w TVN24 rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, za decyzją stało spotkanie "premiera Orbana ze zbrodniarzem Putinem".
"W związku ze zrealizowaną przez Premiera Viktora Orbana wizytą w Moskwie i jej kontekstem, Prezydent K. Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu" - oświadczył wówczas szef Biura Polityki Międzynarodowej w Pałacu Prezydenckim Marcin Przydacz.
