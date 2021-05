Trzech posłów zagłosowało inaczej niż większość klubu. "Nadal tkwimy w jakimś klinczu poglądów"

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (Koalicja Polska-PSL) powiedział, że pozytywnie ocenia dotychczasową aktywność Karola Nawrockiego, którego Sejm powołał w piątek na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Zdaniem Marka Sawickiego Nawrocki pokazał swoją pracą, że pewne rzeczy mogą być naprawiane. Zgorzelski i Sawicki to dwóch z trzech posłów KP-PSL, którzy poparli kandydaturę Nawrockiego w sejmowym głosowaniu.

"Nadal tkwimy w jakimś klinczu poglądów i historii poprawności politycznej"

Z kolei Sawicki powiedział, że uważa, iż najwyższy czas spojrzeć na historię "trochę inaczej". - Ja, do roku '90, jako wnuk i syn żołnierzy NSZ i WiN, wiem co to było prześladowanie i uważam, że nadal nie są ci żołnierze i ich zasługi dla Polski należycie traktowane - stwierdził.