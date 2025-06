Oni znajdą się w kancelarii. Nawrocki podał nazwiska

Hołownia o protestach wyborczych i zaprzysiężeniu Nawrockiego na prezydenta Źródło: TVN24

W poniedziałkowej rozmowie w Polsat News prezydent elekt Karol Nawrocki powiedział, iż na ten moment skład jego przyszłej kancelarii jest skompletowany w 99 procentach. - Większość ministrów w mojej kancelarii jest już wybrana, jestem z nimi w stałym kontakcie. Zostały kosmetyczne dyskusje i ustalenia - powiedział.

Jak dodał, na stanowisko szefa kancelarii jest obecnie czterech kandydatów - to trzech polityków oraz jedna osoba spoza polityki. W ciągu najbliższych 10 dni zostanie ogłoszone, kto obejmie tę funkcję.

Nawrocki podał nazwiska współpracowników

Pytany, czy ma już ministra, który będzie odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe, Nawrocki odparł, że będzie to poseł PiS Marcin Przydacz, który wcześniej był m.in. szefem Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy.

- Jutro mam spotkanie z sekretarzem generalnym (NATO) Markiem Rutte, będziemy rozmawiać o przyszłości Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim, o wspólnych wyzwaniach, o tym, co wydarzało się niedawno w Hadze - zapowiedział. Jak dodał, w tej podróży, której celem będzie Bruksela, będzie towarzyszył mu właśnie Przydacz.

"Z całą pewnością" minister Wojciech Kolarski z kancelarii obecnego prezydenta "będzie kontynuował swoją misję w kancelarii" - powiedział Nawrocki.

Prezydent elekt nie przesądził też, czy nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie historyk Sławomir Cenckiewicz. To były dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, który usłyszał zarzuty pomocnictwa w ujawnieniu przez byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka tajnych planów obronnych "Warta". Nawrocki potwierdził jednak, że jest on jednym z faworytów do objęcia tego stanowiska.

"Zwołam Radę Gabinetową"

Nawrocki został poproszony w poniedziałek w Polsat News o ocenę sytuacji na naszej zachodniej granicy z Niemcami. Jego zdaniem "polska zachodnia granica dzisiaj jest nieszczelna".

- Ta sytuacja, w moim uznaniu, jest dramatyczna i nie będę wobec niej obojętny po 6 sierpnia. Z całą pewnością zwołam Radę Gabinetową i będę chciał poznać wszelkie dane statystyczne dotyczące nielegalnych migrantów - oświadczył prezydent elekt.

