Nawrocki odpowiedział Żurkowi cytatem. "Uświadom to sobie, sobie"

Prezydent Karol Nawrocki był pytany w Polsat News o słowa, które w poniedziałek w tej stacji wypowiedział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.

Szef resortu sprawiedliwości odpowiadał na słowa nowego prezydenta z jego orędzia przed Zgromadzeniem Narodowym. Nawrocki mówił, że "sędziowie nie są bogami, tylko mają służyć Rzeczpospolitej Polskiej i polskim obywatelom".

- Była taka piosenka Paktofoniki: "Jestem Bogiem, uświadom to sobie" - skomentował Żurek, nawiązując do jednego z najbardziej znanych utworów w historii polskiego hip-hopu.

Nawrocki do Żurka: nie jesteś Bogiem

Nawrocki podczas wtorkowej rozmowy pozostał w nawiązaniu do Paktofoniki, ale przywołał też XIX-wiecznego niemieckiego filozofa Fryderyka Nietzschego.

- Przypomniał mi się Fryderyk Nietzsche, który napisał kiedyś, że "Bóg umarł". A gdy umarł już Nietzsche, to ludzie pisali na ścianach: "Nietzsche umarł", z podpisem "Bóg". Sam lider Paktofoniki, skoro jesteśmy w tej poetyce, niestety w sposób tragiczny przekonał się, że nie jest Bogiem - mówił dalej Nawrocki, odnosząc się do tragicznej śmierci rapera Piotra "Magika" Łuszcza.

- Więc jeśli pan minister nas ogląda, to chciałbym mu powiedzieć: panie ministrze, nie jesteś Bogiem, uświadom to sobie, sobie - zakończył Nawrocki, parafrazując słynny cytat ("Jestem Bogiem, uświadom to sobie, sobie" - red.).

