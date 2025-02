Nawrocki o "decyzjach elit europejskich", które "przyniosły nam wojnę". To "kopiowanie rosyjskiej propagandy"

Nawrocki we wtorek spotkał się ze swoimi sympatykami w Legionowie (woj. mazowieckie). Podczas wystąpienia krytykował działania elit europejskich. Zarzucał im odpowiedzialność za kryzys migracyjny czy dążenie do współpracy z Rosją. - Po Paryżu i Monachium zobaczyliśmy, w jak wielkich kryzysach tożsamościowym, bezpieczeństwa i ekonomicznym są elity Unii Europejskiej. Europejskie elity nie są w stanie zareagować w żaden sposób na to, co dzieje się w Europie i na świecie. Nie są w stanie zareagować także ci, którzy dzisiaj odpowiadają za rząd polski i aspirują do funkcji prezydenta Rzeczypospolitej - mówił Nawrocki.